В этих домах жара сохраняется даже ночью: какие квартиры нагреваются сильнее всего

Летняя жара по-разному ощущается даже в соседних домах. Сильнее всего нагреваются панельные дома, особенно если квартира расположена на верхнем этаже или выходит на солнечную сторону.

Какие дома больше всего нагреваются летом

Сильнее всего в жару нагреваются панельные дома , сообщает Укринформ.

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Бетон быстро накапливает тепло, а тонкие стены, швы между плитами и торцевые стены усиливают нагрев. За день такой дом прогревается насквозь и не всегда успевает остыть к утру.

Больше всего проблем в таких типах панельных домов:

панельные "хрущевки" – особенно квартиры на последнем этаже, где рубероидная крыша может нагреваться до +60 – +70 градусов и затем отдавать тепло внутрь;

панельные "чешки" – из-за лоджий и большой площади остекления;

16-этажные "свечи" серии БПС-6 – из-за больших окон и балконов;

керамзитобетонные высотки серий КТ и КУТ-4 – из-за стен толщиной около 35 сантиметров, которые долго удерживают тепло. Трудности в таких домах возникают в угловых и торцевых квартирах.

Кирпичные хрущовки обычно нагреваются меньше, чем панельные дома. Но жара там тоже может быть ощутимой, особенно если квартира находится на верхнем этаже, выходит на солнечную сторону или имеет слабую теплоизоляцию.

Сталинки нагреваются меньше, так как у них более массивные стены. Однако жара может быть ощутимой и там – в торцевых квартирах, на верхних этажах или при плохой вентиляции.

Новые дома могут быть более комфортными благодаря современной теплоизоляции, качественным окнам и вентиляции. Но большие незатененные окна и лоджии, южная сторона или слабая вентиляция могут перегреть даже новую квартиру.

Из-за чего квартира нагревается сильнее

Верхние этажи. Чем выше находится квартира, тем сильнее может нагреваться потолок, особенно если крыша плохо изолирована.

Сторона света. Наиболее проблемные – юг, юго-восток и юго-запад, так как солнце попадает в окна в самые жаркие часы.

Стекло. Большие окна, незатененные лоджии, балконы со сплошным остеклением и старые окна без защитных пленок или жалюзи усугубляют перегрев.

Солнечные лучи в комнате. Они нагревают пол, мебель и стены, а те затем ещё долго отдают тепло внутрь.

На каком этаже лучше покупать квартиру

Наиболее удобными обычно считаются квартиры между первым и предпоследним этажами – то есть с третьего по восьмой этаж. Они остаются самыми популярными и самыми дорогими на рынке жилья.

Такие квартиры лучше сохраняют тепло зимой и медленнее нагреваются летом, поскольку окружены другими квартирами. Благодаря этому жильцы тратят меньше денег на отопление и кондиционирование.