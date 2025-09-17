За последний год портрет арендатора изменился. Аналитики заметили четкую тенденцию по выбору жилья –и теперь она не в сторону недвижимости старой застройки.

Внимание арендаторов привлекают смартквартиры и жилье в современных новостройках. Это хоть и дорогие варианты, но более комфортные, а в случае со смартквартирами – с доступной стоимостью за коммунальные услуги, пишет 24 Канал со ссылкой на Codes.

Интересно Есть город, где нужно 2,5 года: сколько придется откладывать на квартиру в регионах Украины

Какой спрос на аренду смартквартир?

Смартквартиры украинцы считают компромиссом между ценой и комфортом. Их преимущество – компактность и современность в сочетании с умеренными счетами за коммунальные услуги.

Особенно спрос на смартквартиры наблюдается среди студентов и молодежи. Также растет спрос и среди переселенцев, ведь смартжилье часто является более доступным вариантом в крупных городах.

Уже сейчас понятно: спрос на них будет только расти, ведь для большинства арендаторов цена за квадратный метр в таком формате оказывается оптимальной,

– отметили специалисты.

Стоит отметить, что в 2025 году аренда однокомнатных и смартквартир подорожала почти на 16% в пересчете на квадратный метр.

Как вырос спрос на квартиры в новостройках?

Новостройки предлагают современные коммуникации, качественную теплоизоляцию и планировку. Хотя цены на новые квартиры выше, украинцы все больше готовы "доплачивать" за комфорт и безопасность.

Согласно статистике, в 2024 – 2025 годах стоимость аренды в новостройках выросла более чем на 11%, тогда как в старых хрущевках – почти на 20%.

Это свидетельствует, что даже несмотря на быстрый рост цен в сегменте советских домов, спрос все равно смещается в сторону новостроек,

– говорится в исследовании.

В западных городах и в Киеве квартиры в новых ЖК стали очень востребованными. Там высокий спрос на аренду, а значит необходимо соответствующее количество предложений.

Стоит отметить, что цены на аренду выросли и в западных городах, и в Киеве. Например, по данным ЛУН, однокомнатная квартира во Львове подорожала на 12%, в столице – на 19%. Недавно эксперты рассказывали о нехватке жилья для аренды в Киеве, что, вероятно, частично объясняет повышение цен.