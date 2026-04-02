Налоги с аренды жилья в 2026 году: сколько платить и какие штрафы

Рынок аренды жилья в Украине до сих пор в значительной степени работает неофициально, хотя налоговые правила остаются четкими. В то же время правительство уже обсуждает возможное снижение ставок, чтобы изменить ситуацию и стимулировать владельцев выходить из тени.

Какие налоги должен платить арендодатель?

По данным черкасской налоговой службы, физические лица, сдающие жилье, обязаны платить:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

По информации Государственной налоговой службы, в 2024 году только около 900 физических лиц по всей Украине задекларировали доходы от аренды жилья. Данные за 2025 год пока не обнародованы.

Для украинцев на сегодня это неподъемная сумма, которая и не позволяет выйти из тени всему рынку аренды. Соответственно от этого страдают все: и те, кто сдает квартиру, и те, кто ее снимает,

– объясняет Елена Шуляк в интервью для 24 Канала.

По словам нардепа, рассматривают вариант снижения налога до уровня не более 7% от дохода. Ожидается, что это позволит вывести часть рынка из тени и увеличить поступления в бюджет.

Когда подавать декларацию?

Если владелец сдает жилье как физическое лицо, он должен задекларировать доход и уплатить налоги. Налоговая служба отмечает, что декларацию подают даже тогда, когда доход от аренды нерегулярный.

Важно! Владелец должен подать декларацию до 1 мая, а уплатить все налоги – до 1 августа того же года.

Также для безопасности налоговая рекомендует заключать письменный договор аренды, ведь он подтверждает законность дохода и защищает арендодателя от недобросовестных жителей.

Если арендодатель не декларирует полученные доходы, налоговая служба имеет право начислить штраф в размере 25% от суммы неуплаченного налога, а в случае повторного нарушения он может вырасти до 50%. Кроме этого, на сумму долга начисляется пеня за каждый день просрочки, отмечают на сайте ГНС.

В некоторых случаях ответственность может быть еще жестче. Если докажут систематическое уклонение от уплаты налогов, штрафы могут составлять от 51 тысячи до 85 тысяч гривен за скрытые доходы.

Будет ли выгодно выйти из тени после снижения налога?

Владельцам, которые будут работать официально, обещают понятные правила и стабильные условия. Задекларированный доход можно будет подтвердить при обращении в банки, в частности для получения кредита или ипотеки.

Легальная сдача жилья также уменьшает риск штрафов и претензий со стороны налоговой. Официальный договор дисциплинирует и арендаторов, ведь все условия проживания и платежи зафиксированы письменно.

Кроме того, прозрачные правила должны упростить взаимодействие между владельцами жилья, арендаторами и государственными структурами, ведь все данные об аренде будут зафиксированы официально.