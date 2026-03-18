Почему аренда жилья массово остается в тени?

Рынок аренды жилья преимущественно работает неофициально из-за налоговой нагрузки, говорит Елена Шуляк в интервью для 24 Канала.

С дохода от аренды нужно платить 23%: 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

По данным Государственной налоговой службы, в 2024 году только 900 физических лиц задекларировали такие доходы. Общая сумма составила 16 миллионов гривен, из которых 3 миллиона гривен уплатили в бюджет.

На ситуацию влияет и война. Миллионы украинцев получили статус внутренне перемещенных лиц или выехали за границу, оставив жилье. Часть таких квартир сдают, но сделки не декларируют.

Несмотря на программу компенсации налогов для тех, кто сдает жилье внутренне перемещенным лицам, лишь небольшая доля договоров заключена официально. Владельцы не доверяют, что такие компенсации сохранятся, и не хотят показывать доходы.

Что планируют изменить и зачем?

В законопроекте об основных принципах жилищной политики была норма об обязательной регистрации договоров аренды в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, но ее убрали.

Вводить обязательную регистрацию без изменения налогов считают преждевременным. При действующей ставке 23% это означало бы дополнительную нагрузку, даже если договор уже фактически существует.

По словам Елены Шуляк, рассматривают вариант снижения налога до уровня не более чем 7% от дохода. Такой подход должен вывести рынок из тени и обеспечить поступления в бюджет.

Для украинцев на сегодня это не подъемная сумма, которая и не позволяет выйти из тени всему рынку аренды. Соответственно от этого страдают все: и те, кто сдает квартиру, и те, кто ее снимает,

– объясняет нардеп.

Ранее также регистрировали законопроект об отмене налогов на аренду во время военного положения. В то же время отмечается, что налоги остаются источником финансирования сектора безопасности и обороны, поэтому полную отмену не обсуждают.

Как это повлияет на стоимость аренды жилья?

Снижение налога до 7% не должно существенно повлиять на стоимость аренды. Такой уровень не создает значительного давления на цены. Поэтому и планируют ввести именно этот вариант.

Если же останется ставка 23% и введут обязательное декларирование, налоги фактически составят около четверти стоимости аренды. Это будет влиять на цену для арендаторов.

Какие выгоды обещают тем, кто выйдет из тени?