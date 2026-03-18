Чому оренда житла масово залишається в тіні?

Ринок оренди житла переважно працює неофіційно через податкове навантаження, каже Олена Шуляк в інтерв'ю для 24 Каналу.

З доходу від оренди потрібно сплачувати 23%: 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору.

За даними Державної податкової служби, у 2024 році лише 900 фізичних осіб задекларували такі доходи. Загальна сума становила 16 мільйонів гривень, з яких 3 мільйони гривень сплатили до бюджету.

На ситуацію впливає і війна. Мільйони українців отримали статус внутрішньо переміщених осіб або виїхали за кордон, залишивши житло. Частину таких квартир здають, але угоди не декларують.

Попри програму компенсації податків для тих, хто здає житло внутрішньо переміщеним особам, лише невелика частка договорів укладена офіційно. Власники не довіряють, що такі компенсації збережуться, і не хочуть показувати доходи.

Що планують змінити та навіщо?

У законопроєкті про основні засади житлової політики була норма про обов'язкову реєстрацію договорів оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, але її прибрали.

Запроваджувати обов'язкову реєстрацію без зміни податків вважають передчасним. За чинної ставки 23% це означало б додаткове навантаження, навіть якщо договір уже фактично існує.

За словами Олени Шуляк, розглядають варіант зниження податку до рівня не більше ніж 7% від доходу. Такий підхід має вивести ринок з тіні та забезпечити надходження до бюджету.

Для українців на сьогодні це не підйомна сума, яка і не дозволяє вийти з тіні всьому ринку оренди. Відповідно від цього страждають всі: і ті, хто здає квартиру, і ті, хто її винаймає,

– пояснює нардепка.

Раніше також реєстрували законопроєкт про скасування податків на оренду під час воєнного стану. Водночас наголошується, що податки залишаються джерелом фінансування сектору безпеки та оборони, тому повне скасування не обговорюють.

Як це вплине на вартість оренди житла?

Зниження податку до 7% не повинно суттєво вплинути на вартість оренди. Такий рівень не створює значного тиску на ціни. Тому і плвнують запровадити саме цей варіант.

Якщо ж залишиться ставка 23% і запровадять обов'язкове декларування, податки фактично становитимуть близько чверті вартості оренди. Це впливатиме на ціну для орендарів.

Які вигоди обіцяють тим, хто вийде з тіні?