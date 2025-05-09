Определили самое "уродливое" здание в США: как оно выглядит

Премия "самому уродливому зданию"
Жилой корпус Массачусетского технологического института (MIT) стал первым лауреатом новосозданной премии Aesthetic Atrocity Award 2025 – награды, которая вручается за "наиболее неэстетичную" архитектуру в Соединенных Штатах.
Премию Aesthetic Atrocity Award 2025 основала шведская организация Architectural Uprising, известная своей критикой модернистского стиля и поддержкой классической архитектуры. По словам представителей группы, премия призвана осветить "выдающиеся примеры архитектурного искажения городских пейзажей".
Победителем выбрали общежитие, что, по их мнению, "воплощает все недостатки модернизма". Речь идет о жилом корпусе Массачусетского технологического института.
Как заявили в организации, такое сооружение могло появиться лишь благодаря убежденности архитектора в том, что "красота – вещь субъективная".
Соучредитель Architectural Uprising, американский критик Майкл Диамант, охарактеризовал здание как "идеальный пример проекта, направленного против человечества".
Общежитие Массачусетского института: Фото stevenholl
Что известно об общежитии
Общежитие – десятиэтажное здание, рассчитанное на 350 студентов. В нем есть собственный театр на 125 мест и кафе. Дизайн здания разработало бюро Steven Holl Architects, за что его в 2003 году отметили престижной премией Американского института архитекторов.
Широкие трехметровые коридоры внутри напоминают городские улицы, а сама концепция сооружения получила название "губка" благодаря пяти большим сквозным отверстиям в структуре. Они служат для лучшей вентиляции, естественного освещения и органического сообщения между жилыми зонами и зонами отдыха, в частности спортзалом и террасами.