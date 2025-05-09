Определили самое "уродливое" здание в США: как оно выглядит

За что общежитие вуза отметили этой наградой, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Dezeen.

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Премия "самому уродливому зданию"

Жилой корпус Массачусетского технологического института (MIT) стал первым лауреатом новосозданной премии Aesthetic Atrocity Award 2025 – награды, которая вручается за "наиболее неэстетичную" архитектуру в Соединенных Штатах.

Премию Aesthetic Atrocity Award 2025 основала шведская организация Architectural Uprising, известная своей критикой модернистского стиля и поддержкой классической архитектуры. По словам представителей группы, премия призвана осветить "выдающиеся примеры архитектурного искажения городских пейзажей".

Победителем выбрали общежитие, что, по их мнению, "воплощает все недостатки модернизма". Речь идет о жилом корпусе Массачусетского технологического института.

Как заявили в организации, такое сооружение могло появиться лишь благодаря убежденности архитектора в том, что "красота – вещь субъективная".

Соучредитель Architectural Uprising, американский критик Майкл Диамант, охарактеризовал здание как "идеальный пример проекта, направленного против человечества".

Общежитие Массачусетского института: Фото stevenholl

Что известно об общежитии

Общежитие – десятиэтажное здание, рассчитанное на 350 студентов. В нем есть собственный театр на 125 мест и кафе. Дизайн здания разработало бюро Steven Holl Architects, за что его в 2003 году отметили престижной премией Американского института архитекторов.

Широкие трехметровые коридоры внутри напоминают городские улицы, а сама концепция сооружения получила название "губка" благодаря пяти большим сквозным отверстиям в структуре. Они служат для лучшей вентиляции, естественного освещения и органического сообщения между жилыми зонами и зонами отдыха, в частности спортзалом и террасами.