Украинцы чаще ищут жилье в более безопасных регионах: какие квартиры выбирают

Украинцы все чаще рассматривают покупку жилья в относительно более безопасных регионах. В приоритете – квартиры, не требующие долгого ожидания, сложного ремонта и непредвиденных расходов.

Какое жилье ищут украинцы, рассматривающие переезд

С начала лета заметно возрос интерес к покупке жилья в относительно более безопасных регионах среди жителей Киева и Киевской области, Днепра, Харькова и Запорожья. По оценке экспертки Марианны Бигунец, на потенциальных релокантов сейчас приходится около 30 – 40% обращений, а более половины из них – жители Киева и области.

В июне – июле около 65% таких покупателей интересовались квартирами площадью от 50 до 80 квадратных метров с возможностью рассрочки не менее двух лет.

Около 80% людей, рассматривающих переезд, планируют сначала продать квартиру, частный дом или земельный участок. Около двух третей готовы воспользоваться рассрочкой и уплатить первый взнос в размере от 30% до 50% стоимости жилья.

Покупатели заранее оценивают, сколько могут получить от продажи имущества, каким будет первый взнос и последующие ежемесячные платежи.

На что обращают внимание покупатели при выборе жилья

Одним из первых критериев остается ситуация безопасности. Именно поэтому интерес сохраняется в западных областях, которые также привлекают близость к границе и транспортную доступность.

Квартиру могут рассматривать как основное жилье, место временного переезда или резервный вариант. В то же время, покупатели внимательнее оценивают и характеристики новостройки – готовность объекта, инфраструктуру, паркинг, закрытую территорию, укрытие или безопасные пространства, а также автономные и энергоэффективные решения.

Все важнее становится и прогнозируемость затрат. Покупатели учитывают не только цену квартиры, но и ремонт, энергопотребление, содержание дома, сроки завершения строительства и возможную дату заселения.

Поэтому покупатели чаще присматриваются к квартирам с готовой отделкой, позволяющими быстрее переехать и точнее рассчитать общий бюджет.

Напомним, в ближайшие месяцы на спрос будут влиять валютные колебания. По базовому сценарию аналитиков компании во второй половине года гривна может ослабиться на 3 – 4%. Такие изменения способны повлиять не только на поведение покупателей, но и цены в отдельных жилых комплексах.