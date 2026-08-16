Один или два этажа: какой дом дешевле построить в 2026 году

Выбор между одно– и двухэтажным домом влияет не только на планировку, но и на общую смету строительства. Разница в затратах проявляется уже на основных этапах – от фундамента и крыши до перекрытий и инженерных сетей.

Как этажность влияет на стоимость строительства

Одноэтажный дом занимает большую площадь на участке, поэтому для него требуются более массивный фундамент и кровля. Это увеличивает расходы на бетон, арматуру, гидроизоляцию, земляные работы и материалы для крыши, пишет 24 Канал.

В двухэтажном доме общая площадь распределяется между двумя уровнями. Например, для жилья площадью 120 квадратных метров площадь застройки может быть почти вдвое меньше, хотя точное соотношение зависит от проекта.

Меньший фундамент при этом не означает, что его стоимость сократится в той же степени. Конструкция должна выдерживать нагрузку двух этажей, поэтому основу иногда приходится усиливать. На цену также влияют грунт, рельеф, уровень грунтовых вод и материал стен.

В 2026 году "коробка" частного дома ориентировочно стоит около 395 долларов за квадратный метр. Фактическая сумма может заметно отличаться в зависимости от региона и самого проекта.

Какой дом дешевле на этапе возведения каркаса

Заметная разница в стоимости возникает уже на этапе возведения каркаса. При одинаковой общей площади каркас двухэтажного дома может стоить примерно на 15–25 % дешевле, прежде всего благодаря меньшей площади фундамента и кровли.

Фундамент может взять около 10–15 % бюджета строительства, а крыша – еще примерно 8–12 %. Поэтому сокращение их площади действительно существенно влияет на смету.

В то же время второй этаж влечет за собой расходы, которых нет в одноэтажном доме. Требуются межэтажные перекрытия, лестница и ограждения, а несущие конструкции должны быть рассчитаны на большую нагрузку. На стены и перекрытия может приходиться около 18–25 % бюджета.

"Коробка" в целом может составлять примерно 40–50% всех затрат на строительство. Поэтому экономия в 15–25% на этом этапе не означает такой же разницы в стоимости уже готового жилья.

Как количество этажей влияет на стоимость инженерных сетей

В одноэтажном доме воду, канализацию, отопление и электричество проще развести в пределах одного уровня. В двухэтажном увеличивается длина труб и кабелей, а часть сетей приходится прокладывать между этажами.

Больше работ требует прокладка систем отопления, водоснабжения и канализации. Если санузлы есть на обоих этажах, добавляются новые точки подключения. Дороже может обойтись и система вентиляции.

Из-за этого коммуникации в двухэтажном доме обычно обходятся дороже, хотя разница может составлять лишь несколько процентов от общего бюджета. В целом на инженерные сети в 2026 году может приходиться около 12–18 % затрат на строительство.

Напомним, что строительные материалы влияют не только на стоимость дома, но и на его теплоизоляцию, долговечность и дальнейшие расходы. Для частных домов чаще всего рассматривают кирпич, газоблок, керамические блоки и дерево, но универсального лучшего варианта нет – выбор зависит от бюджета, проекта и условий строительства.