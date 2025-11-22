Не все дома одинаково "теплые": почему советские стандарты строительства уже не подходят
- Многие украинские дома были построены по устаревшим стандартам, что приводит к разной способности держать тепло.
- Каждый дом требует индивидуального подхода к тепломодернизации, поскольку Украина имеет разные климатические зоны.
Большая часть украинских многоэтажек строились по стандартам, которые сейчас являются неактуальными. Как следствие, дома украинцев по-разному могут реагировать на холод: один дом держит тепло, другой – нет. Для решения этой проблемы нужно подобрать индивидуальный подход к каждому дому – в зависимости от региона, климата и т.д.
Как старые стандарты строительства влияют на тепло в домах сегодня?
Эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский рассказал для 24 Канала, что раньше дома возводились по стандартам, что сейчас не используются. Поэтому дома сейчас могут промерзать по-разному.
Например, говорит Закревский, ранее существовали четкие стандарты по потерям киловатт на квадратный метр, и под них соответственно подавали тепло.
По-другому работала вентиляция и происходил теплообмен. Поэтому нельзя говорить о том, что тот дом плохой, а этот хороший, ведь система отопления работала по-разному.
Кроме того, на примере разных регионов эксперт подчеркивает, что каждый дом требует индивидуального подхода к тепломодернизации, а не единых правил для всех:
Украина расположена в разных климатических зонах. Технологии термомодернизации для каждого из них существенно отличается,
– говорит господин Андрей.
- Например, в Николаевской или Херсонской области теплее, но тому региону присущи ветры, сильные и сезонные. Поэтому дома надо проектировать так, чтобы в них можно было сохранять прохладу.
- В центральных областях воздух суше, а это значит, что эффективнее будут работать именно вентилируемые фасады домов.
Обратите внимание! Едва ли не худшими для зимовки являются старые советские "панельки", которые строились по старым стандартам. Именно у них худшая энергоэффективность, а потому такие дома требуют тепломодернизации в первую очередь.
Какие дома лучше всего держат тепло?
Наиболее энергоэффективными, как ни странно, являются дома с толстыми стенами, то есть "сталинки".
Кроме того, дома, построенные до 50-х годов прошлого века также построены хорошо в контексте энергоэффективности.
В то же время немало проблем с удержанием тепла в домах, которые строились в конце 80-х и 90-х прошлого века.