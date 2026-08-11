С чего лучше строить дом: плюсы и минусы популярных материалов

Материал для строительства дома влияет не только на его стоимость, но и на теплоизоляцию, долговечность и дальнейшие расходы. Кирпич, газоблок или дерево обладают разными преимуществами, поэтому выбор зависит от того, каким будет дом.

Что следует учесть перед началом строительства

Сначала стоит определить, каким будет дом. Для одноэтажного здания, двухэтажного коттеджа или небольшой дачи требования к конструкции будут разными, пишет 24 Канал.

Не менее важен бюджет. Различается не только цена самих материалов, но и стоимость работ, фундамента и дальнейшей отделки. Также нужно учитывать, насколько хорошо стены будут сохранять тепло, как они реагируют на влагу, морозы и перепады температур.

На выбор могут влиять особенности участка, грунта и климата. Поэтому перед началом строительства стоит учесть все эти условия и проконсультироваться с экспертом.

Какие материалы наиболее популярны для строительства

Кирпич часто выбирают из-за прочности и долговечности. Он хорошо выдерживает значительные нагрузки и обеспечивает хорошую звукоизоляцию. В то же время кирпичный дом может стоить дороже, а большой вес материала повышает требования к фундаменту.

Газоблок значительно легче и хорошо удерживает тепло. Большие блоки позволяют быстрее возводить стены, а сам материал легко обрабатывать. Среди недостатков – способность впитывать влагу, поэтому стены требуют качественной внешней отделки. По прочности газоблок также уступает кирпичу.

Пеноблок относится к более доступным вариантам и обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Возводить стены из него можно довольно быстро, однако для лучшего сохранения тепла они могут быть толще. Фасад такого дома также требует отделки. Материал чаще используется для одноэтажных и небольших двухэтажных домов.

Керамические блоки легче обычного кирпича и хорошо сохраняют тепло. Благодаря большему размеру из них можно быстрее возводить стены. В то же время они дороже и довольно хрупкие, поэтому важно правильно выполнять кладку.

Дерево также хорошо удерживает тепло, имеет небольшой вес и позволяет быстро построить дом без слишком массивного фундамента. Однако оно требует защиты от влаги и вредителей, регулярного ухода и более уязвимо к огню.

Какой материал выбрать в зависимости от типа дома

Для сезонного жилья подойдут практически все перечисленные материалы – дерево, кирпич, газоблоки или пеноблоки. Выбор зависит от размера, количества этажей и частоты использования здания.

Если планируется небольшая дача для летнего отдыха, лучшим вариантом станет деревянная или панельная конструкция. Если же дом предполагает проживание в течение года, лучше выбрать газоблоки или кирпич – они обеспечат тепло даже зимой.

Напомним, в 2026 году строительство частного дома в среднем стоит от 16 до 35 тысяч гривен за квадратный метр. Для дома площадью 60 квадратных метров это примерно от 960 тысяч до 2,1 миллиона гривен, в зависимости от материалов, проекта и объема работ.