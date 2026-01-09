В Варшаве дороже всего: сколько стоит аренда жилья в разных городах Польши

Рынок аренды жилья в Польше в 2026 году остается активным на фоне стабильного спроса со стороны мигрантов, студентов и работников международных компаний. Цены существенно различаются в зависимости от города, а крупнейшие финансовые центры традиционно формируют верхнюю границу стоимости аренды.

Какова средняя стоимость аренды квартир в Польше?

В 2026 году стоимость аренды квартиры в Польше продолжает расти, пишет 24 Канал со ссылкой на Numbeo.

Смотрите также В Польше чиновники ходят по съемным квартирам с проверкой: что происходит

Основное давление на цены сохраняется в крупных агломерациях, где сосредоточена основная инфраструктура, больше рабочих мест и учебных заведений для иностранцев. В меньших городах аренда остается доступной, что привлекает тех, кто работает дистанционно.

Важно! Самое дорогое жилье традиционно сосредоточено в Варшаве, Кракове и Вроцлаве. Аренда в Варшаве на 112% дороже чем аренда однокомнатного жилья в Киеве.

Высокие цены также фиксируют в Гданьске, который сочетает статус туристического центра и крупного порта. В этих городах спрос стабильно превышает предложение, особенно на небольшие квартиры в хорошем состоянии.

Сколько стоит аренда жилья в крупнейших городах Польши?

Средняя ежемесячная стоимость аренды однокомнатной квартиры в 2026 году составляет:

Варшава – от 3 500 злотых (42 тысячи гривен);

Краков – от 3 200 злотых (38 тысяч гривен);

Вроцлав – от 3 100 злотых (37 тысяч гривен);

Гданьск – от 3 000 злотых (35,7 тысячи гривен);

Познань – от 2 800 злотых (33 тысячи гривен);

Лодзь – от 2 500 злотых (30 тысяч гривен);

Катовице – от 2 400 злотых (28,6 тысячи гривен).

Обратите внимание! В центральных частях города стоимость аренды однокомнатной квартиры в Польше может достигать значительно более высоких показателей. Например, у Варшаве цена за квартиру в центре города составляет почти 5 000 злотых, около 60 тысяч гривен в месяц.

От чего зависит конечная цена аренды квартиры?

На окончательную стоимость влияют район города, близость к общественному транспорту, год застройки и уровень ремонта, пишет Finding Poland. Квартиры в центре или в новых жилых комплексах стоят дороже средних показателей.

Обратите внимание! Цена может меняться в зависимости от срока договора и готовности владельца сдавать жилье иностранцам. Формально цены для иностранцев и граждан Польши одинаковы. В то же время владельцы часто обращают внимание на стабильность дохода, тип договора и продолжительность аренды, что может влиять на итоговые условия проживания иностранцев.

Почему украинцы все чаще покупают жилье в Польше?