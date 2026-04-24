Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Недвижимость Покупка жилья Не каждое жилье можно продать: 5 случаев, когда сделку не оформят
24 апреля, 11:41


Не каждое жилье можно продать: 5 случаев, когда сделку не оформят

Ксенія Войновська
Основні тези
  • Существует пять категорий жилья, которые нельзя продать: неприватизированные квартиры, служебное и ведомственное жилье, социальное жилье, недвижимость под арестом, и жилье с невыплаченной ипотекой.
  • Перед покупкой следует проверить право собственности в государственном реестре, наличие совладельцев, судебных споров, а также получить согласие второго из супругов, если жилье приобрели в браке.

Покупка недвижимости в Украине в 2026 году требует не только средств, но и тщательной проверки документов. Часть объектов нельзя продать даже если их уже хотят купить, по определенным причинам.

Без договора купли-продажи право собственности не переходит к новому владельцу. Поэтому перед сделкой важно выяснить юридический статус жилья и проверить все детали, отмечают в АН "Маяк".

Какую недвижимость нельзя продать?

Существует как минимум пять категорий, по которым заключить договор невозможно или крайне сложно:

  • Неприватизированные квартиры, поскольку человек не имеет полноценного права собственности на такое жилье.
  • Служебное и ведомственное жилье. Оно принадлежит государству или организациям, поэтому его нельзя свободно отчуждать.
  • Социальное жилье имеет аналогичные ограничения, ведь их используют для определенных государством целей.
  • Недвижимость под арестом или с запретом на отчуждение. В таких случаях любые операции блокируются до снятия ограничений.
  • Жилье с невыплаченной ипотекойпока кредит не погашен, продать объект без согласования не удастся.

В большинстве ситуаций сделку можно провести лишь после устранения этих факторов, иначе нотариус откажет в оформлении.

Как проверить жилье перед покупкой?

Перед передачей задатка стоит убедиться, что продавец действительно имеет право собственности. Для этого проверяют данные в государственном реестре и сверяют их с техническими документами на объект.

Однако только выписки недостаточно. Эксперт Мила Глушак советует обращать внимание на наличие совладельцев, потому что от них надо получить письменное разрешение на продажу квартиры.

К слову, украинское законодательство позволяет владельцу распоряжаться только своей долей в общей долевой собственности, пишет Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета. В то же время действует правило преимущественного права покупки. Другие совладельцы имеют первоочередное право выкупить долю, которую планируют продать.

Если жилье приобрели в браке, нужно согласие второго из супругов, иначе сделку могут признать недействительной.

Дополнительно проверяют, нет ли судебных споров или обременений. Даже незначительная ошибка в документах или игнорирование прав третьих лиц создает риск потерять имущество после покупки.

Когда можно рассчитывать на скидку при покупке квартиры?

  • Скидку при покупке квартиры можно получить, когда владелец хочет быстро продать жилье или долго не находит покупателя. На уступки также идут, если объект нуждается в ремонте или имеет другие недостатки, которые влияют на его привлекательность.

  • Цену могут снизить и из-за особенностей расположения или определенных юридических нюансов. Дополнительное преимущество имеет покупатель, который готов сразу внести полную сумму, ведь в 2026 году спрос остается сдержанным и продавцы чаще соглашаются на переговоры.

