Не все владельцы обязаны подавать декларацию: какую недвижимость необходимо декларировать в 2026 году

Владение квартирой или домом само по себе не обязывает подавать налоговую декларацию. Однако бывают случаи, когда о недвижимости и доходах от нее все же необходимо сообщить в налоговую.

Какую недвижимость необходимо декларировать в Украине

Если недвижимость не приносит дохода, ее владельцу не нужно подавать налоговую декларацию. Исключение составляют государственные служащие, которые ежегодно декларируют имущество в соответствии с антикоррупционным законодательством, пишет Государственная налоговая служба.

При подаче декларации в ней указываются квартиры, частные дома, комнаты, дачи и садовые домики. Также декларируются гаражи, парковочные места, офисы, склады и торговые помещения. Для недвижимости, находящейся в совместной собственности, необходимо указать свою долю.

После продажи недвижимости декларацию нужно подавать только в отдельных случаях. Если продавец уплатил налоги при оформлении сделки у нотариуса или был освобожден от них, дополнительно декларировать доход не требуется.

Например, первая продажа жилья в течение года не облагается налогом, если владелец владел им более трех лет. Для унаследованной недвижимости такого ограничения нет.

Если же налогооблагаемый доход остался незадекларированным, декларацию за 2026 год необходимо подать до 1 мая 2027 года.

Владелец, сдающий квартиру или другое помещение обычному физическому лицу, самостоятельно декларирует полученный доход и уплачивает 18% НДФЛ и 5% военного сбора. В сумме налоги составляют 23% дохода.

Владельцам недвижимости за рубежом также необходимо декларировать доходы от ее аренды или продажи, если они являются налоговыми резидентами Украины. Если налог уже уплачен в другой стране, его при определенных условиях можно зачесть в Украине. Порядок такого зачета определяют международные договоры об избежании двойного налогообложения.

Напомним, в 2026 году продавец квартиры может не уплачивать НДФЛ и военный сбор, если продает жилье впервые за год и владеет им более трех лет. При третьей и каждой последующей продаже ставки возрастают до 18% НДФЛ и 5% военного сбора.