Яку нерухомість потрібно декларувати в Україні

Якщо нерухомість не приносить доходу, її власнику не потрібно подавати податкову декларацію. Виняток – публічні службовці, які щороку декларують майно відповідно до антикорупційного законодавства, пише Державна податкова служба.

У разі подання декларації в ній зазначають квартири, приватні будинки, кімнати, дачі та садові будинки. Також декларують гаражі, паркомісця, офіси, склади й торгові приміщення. Для нерухомості у спільній власності потрібно вказати свою частку.

Після продажу нерухомості декларацію потрібно подавати лише в окремих випадках. Якщо продавець сплатив податки під час оформлення угоди в нотаріуса або був звільнений від них, додатково декларувати дохід не потрібно.

Наприклад, перший продаж житла за рік не оподатковується, якщо власник володів ним понад три роки. Для успадкованої нерухомості такого обмеження немає.

Якщо ж оподатковуваний дохід залишився незадекларованим, декларацію за 2026 рік потрібно подати до 1 травня 2027 року.

Власник, який здає квартиру чи інше приміщення звичайній фізичній особі, сам декларує отриманий дохід і сплачує 18% ПДФО та 5% військового збору. Загалом податки становлять 23% доходу.

Власникам нерухомості за кордоном також потрібно декларувати доходи від її оренди чи продажу, якщо вони є податковими резидентами України. Якщо податок уже сплатили в іншій країні, його за певних умов можна зарахувати в Україні. Порядок такого зарахування визначають міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування.

Нагадаємо, у 2026 році продавець квартири може не сплачувати ПДФО та військовий збір, якщо продає житло вперше за рік і володіє ним понад три роки. За третій і кожний наступний продаж ставки зростають до 18% ПДФО та 5% військового збору.