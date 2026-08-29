От чего зависит размер налога
Фиксированной суммы налога при продаже квартиры не существует, поскольку итоговая сумма налога формируется на основе нескольких факторов, отмечают в Государственной налоговой службе.
На его размер влияют:
- количество сделок в течение календарного года;
- срок нахождения жилья в собственности;
- наличие документов о первоначальной стоимости недвижимости.
Если владелец продает жилье впервые за год и владеет им более трех лет, налог на доходы физических лиц и военный сбор не начисляются. Это правило не распространяется на имущество, полученное по наследству, для которого трехлетний срок владения вообще не действует.
В то же время сделки с недвижимостью, находящейся в собственности менее трех лет, подлежат обязательному налогообложению.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Какие обязательные платежи уплачивает продавец
Основная финансовая нагрузка при заключении сделки ложится на продавца имущества.
При первой продаже квартиры, которой владели менее трех лет, продавец уплачивает:
- 5% – налога на доходы физических лиц (НДФЛ);
- 5% – военного сбора.
Если же это вторая продажа в течение года, налоги составляют:
- 5% – НДФЛ;
- 5% – военный сбор.
Для третьей и каждой последующей продажи общая ставка увеличивается:
- 18% – НДФЛ;
- 5% – военный сбор.
Фото: Налоги при продаже квартиры / Государственная налоговая служба
При наличии официальных документов о цене приобретения имущества налог рассчитывается только с чистой прибыли – разницы между покупной и продажной ценой. В случае отсутствия таких документов налоги придется уплатить со всей суммы, указанной в договоре.
Сколько тратит покупатель
Покупатель жилья обязан уплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование в размере 1% от стоимости объекта.
Кроме того, при нотариальном заверении сделки уплачивается 1% государственной пошлины, которая по договоренности сторон часто делится пополам.
Все доходы от продажи имущества граждане обязаны задекларировать до 1 мая следующего года.
Напомним, что пенсионеры и лица с инвалидностью могут быть полностью или частично освобождены от отдельных сборов при продаже квартиры. А ветераны и люди с инвалидностью I группы имеют сниженные ставки при уплате государственной пошлины.