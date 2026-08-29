От чего зависит размер налога

Фиксированной суммы налога при продаже квартиры не существует, поскольку итоговая сумма налога формируется на основе нескольких факторов, отмечают в Государственной налоговой службе.

На его размер влияют:

количество сделок в течение календарного года;

срок нахождения жилья в собственности;

наличие документов о первоначальной стоимости недвижимости.

Если владелец продает жилье впервые за год и владеет им более трех лет, налог на доходы физических лиц и военный сбор не начисляются. Это правило не распространяется на имущество, полученное по наследству, для которого трехлетний срок владения вообще не действует.

В то же время сделки с недвижимостью, находящейся в собственности менее трех лет, подлежат обязательному налогообложению.

Какие обязательные платежи уплачивает продавец

Основная финансовая нагрузка при заключении сделки ложится на продавца имущества.

При первой продаже квартиры, которой владели менее трех лет, продавец уплачивает:

5% – налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% – военного сбора.

Если же это вторая продажа в течение года, налоги составляют:

5% – НДФЛ;

5% – военный сбор.

Для третьей и каждой последующей продажи общая ставка увеличивается:

18% – НДФЛ;

5% – военный сбор.

Фото: Налоги при продаже квартиры / Государственная налоговая служба

При наличии официальных документов о цене приобретения имущества налог рассчитывается только с чистой прибыли – разницы между покупной и продажной ценой. В случае отсутствия таких документов налоги придется уплатить со всей суммы, указанной в договоре.

Сколько тратит покупатель

Покупатель жилья обязан уплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование в размере 1% от стоимости объекта.

Кроме того, при нотариальном заверении сделки уплачивается 1% государственной пошлины, которая по договоренности сторон часто делится пополам.

Все доходы от продажи имущества граждане обязаны задекларировать до 1 мая следующего года.

Напомним, что пенсионеры и лица с инвалидностью могут быть полностью или частично освобождены от отдельных сборов при продаже квартиры. А ветераны и люди с инвалидностью I группы имеют сниженные ставки при уплате государственной пошлины.