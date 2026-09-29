Комната всего 2 квадратных метра: как выглядит необычный отель в Лондоне

В центре Лондона бывший хостел преобразовали в капсульный отель с сотнями компактных мест для ночлега. Одноместная капсула здесь занимает площадь всего около 2 квадратных метров и имеет высоту примерно 1 метр.

Как в Лондоне создали необычный капсульный отель

Отель Otherwander Soho создала лондонская студия SODA. Под него переоборудовали бывший хостел в двух зданиях начала XX века недалеко от Oxford Street, а после реконструкции внутри появились 566 спальных капсул, которые называют "гнездами", пишет Dezeen.

Одноместная капсула имеет примерно 2 метра в длину, 1 метр в ширину и 1 метр в высоту. Есть также двухместные варианты, а сами капсулы расположены в два яруса блоками по четыре. К верхним местам ведут встроенные лестницы.

Интересно! Несмотря на минимальные размеры, каждая капсула имеет собственную вентиляцию, освещение и шумоизоляцию. Открывается она с помощью QR-кода, а обслуживать и настраивать каждое место можно отдельно.

Такой формат в SODA выбрали из-за высокой стоимости проживания и дефицита пространства в центральной части Лондона. Капсульный отель рассчитан прежде всего на короткие поездки и путешественников, которые большую часть дня проводят в городе, а номер используют преимущественно для сна. Изначально создатели ориентировались прежде всего на молодых туристов, однако впоследствии заметили интерес и со стороны гостей старшего возраста.

У Лондоне створили незвичайний капсульний готель / Фото Dezeen

Капсулы занимают четыре верхних этажа и подвал. На разных уровнях оборудовали общие ванные комнаты, в том числе отдельные мужские, женские и смешанные зоны с несколькими душами, умывальниками и зеркалами.

В ходе реконструкции SODA сохранила два старых здания и соединила их между собой. Послевоенную пристройку заменили новой частью, оформленной с отсылкой к кирпичной застройке Сохо. Именно там в основном разместили доступные помещения для людей с инвалидностью, ведь в старых корпусах это затрудняли разные уровни пола.

Что находится внутри капсульного отеля / Фото Dezeen

Отель также максимально автоматизировали. У входа обустроили зону Gallery с большим цифровым экраном, QR-регистрацией и электронными турникетами, благодаря чему заведение может работать с меньшим количеством персонала. Концепцию частично доработали после воркшопов с молодыми путешественниками, которые рассказывали, что для них важно во время поездок.

Для общения и отдыха на первом этаже создана зона Huddle с розовыми и зелеными сиденьями и неоновым баром в форме подковы. Между этажами проходит пятиэтажная лестница, цвет которой меняется, а освещение в отеле подстраивается в зависимости от времени суток и атмосферы помещения.

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