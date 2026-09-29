Як у Лондоні створили незвичайний капсульний готель

Готель Otherwander Soho створила лондонська студія SODA. Під нього переобладнали колишній хостел у двох будівлях початку XX століття неподалік Oxford Street, а після реконструкції всередині з'явилися 566 спальних капсул, які називають "гніздами", пише Dezeen.

Одномісна капсула має приблизно 2 метри завдовжки, 1 метр завширшки та 1 метр заввишки. Є також двомісні варіанти, а самі капсули розташували у два яруси блоками по чотири. До верхніх місць ведуть вбудовані сходи.

Цікаво! Попри мінімальні розміри, кожна капсула має власну вентиляцію, освітлення та шумоізоляцію. Відкривається вона за QR-кодом, а обслуговувати та налаштовувати кожне місце можна окремо.

Такий формат у SODA обрали через високу вартість проживання та дефіцит простору в центральній частині Лондона. Капсульний готель розрахований передусім на короткі поїздки та мандрівників, які більшу частину дня проводять у місті, а номер використовують переважно для сну. Спочатку творці орієнтувалися насамперед на молодих туристів, однак згодом побачили інтерес і серед старших гостей.

У Лондоні створили незвичайний капсульний готель / Фото Dezeen

Капсули займають чотири верхні поверхи та підвал. На різних рівнях облаштували спільні ванні кімнати, зокрема окремі чоловічі, жіночі та змішані зони з кількома душами, умивальниками та дзеркалами.

Під час реконструкції SODA зберегла дві старі будівлі та поєднала їх між собою. Повоєнну прибудову замінили новою частиною, оформленою з відсиланням до цегляної забудови Сохо. Саме там переважно розмістили доступні приміщення для людей з інвалідністю, адже в старих корпусах це ускладнювали різні рівні підлоги.

Що є всередині капсульного готелю / Фото Dezeen

Готель також максимально автоматизували. На вході облаштували зону Gallery з великим цифровим екраном, QR-реєстрацією та електронними турнікетами, завдяки чому заклад може працювати з меншою кількістю персоналу. Концепцію частково допрацьовували після воркшопів із молодими мандрівниками, які розповідали, що для них важливо під час поїздок.

Для спілкування та відпочинку на першому поверсі створили зону Huddle з рожевими й зеленими сидіннями та неоновим баром у формі підкови. Між поверхами ведуть п'ятиповерхові сходи, колір яких змінюється, а освітлення в готелі підлаштовується під час доби та атмосферу простору.

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