Дарение недвижимости не гарантирует безопасности: 6 причин потерять жилье

Дарение недвижимости в Украине часто считают безопасным способом передать имущество без дальнейших рисков. Однако даже нотариально оформленный договор могут признать недействительным, если при его заключении были нарушения или сомнения относительно воли сторон.

Когда договор дарения могут отменить?

Одним из ключевых оснований является несоблюдение требований закона.

Если соглашение заключили без нотариального удостоверения или с другими нарушениями процедуры, оно не будет иметь юридической силы.

Значение имеет и содержание договора. Если он противоречит законодательству или моральным принципам общества, суд может признать его недействительным независимо от других обстоятельств.

Важна ли реальная воля дарителя?

Суды отдельно оценивают, действительно ли человек хотел передать имущество.

Если лицо ошиблось относительно сути договора или его ввели в заблуждение, такая сделка может быть отменена,

– объясняет адвокат Дина Дрыжакова.

Важно, чтобы ошибка влияла на само решение заключить сделку. Обычное изменение мнения после подписания документов не является основанием для признания договора недействительным.

Как влияет дееспособность сторон?

Договор могут оспорить, если одна из сторон не осознавала значение своих действий. Это касается как официально признанных недееспособными лиц, так и случаев, когда человек фактически не понимал, что подписывает.

В таких ситуациях суд исследует состояние лица на момент заключения сделки и обстоятельства, при которых это произошло.

Что такое фиктивное дарение?

Иногда договор дарения используют, чтобы скрыть другую сделку, например продажу. В таком случае формально имущество передают бесплатно, но фактически стороны имеют другие договоренности. Если суд установит, что стороны не имели намерения осуществлять именно дарение, договор признают недействительным.

Нужно ли согласие совладельцев?

Если имущество находится в общей собственности, без согласия других совладельцев заключать договор нельзя. Это особенно касается имущества супругов. Отсутствие согласия является прямым основанием для обжалования сделки, даже если ее уже удостоверил нотариус.

Как учитываются права детей?

Суды учитывают, не нарушает ли договор интересы детей. Если после дарения ребенок теряет право на жилье или его условия проживания ухудшаются, соглашение могут отменить.

В таких делах решение принимают с учетом защиты прав ребенка и конкретных обстоятельств каждой ситуации.

