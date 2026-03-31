Коли договір дарування можуть скасувати?

Однією з ключових підстав є недотримання вимог закону.

Якщо угоду уклали без нотаріального посвідчення або з іншими порушеннями процедури, вона не матиме юридичної сили.

Значення має і зміст договору. Якщо він суперечить законодавству чи моральним засадам суспільства, суд може визнати його недійсним незалежно від інших обставин.

Чи важлива реальна воля дарувальника?

Суди окремо оцінюють, чи людина дійсно хотіла передати майно.

Якщо особа помилилася щодо суті договору або її ввели в оману, такий правочин може бути скасований,

– пояснює адвокатка Діна Дрижакова.

Важливо, щоб помилка впливала на саме рішення укласти угоду. Звичайна зміна думки після підписання документів не є підставою для визнання договору недійсним.

Як впливає дієздатність сторін?

Договір можуть оскаржити, якщо одна зі сторін не усвідомлювала значення своїх дій. Це стосується як офіційно визнаних недієздатними осіб, так і випадків, коли людина фактично не розуміла, що підписує.

У таких ситуаціях суд досліджує стан особи на момент укладення угоди та обставини, за яких це відбулося.

Що таке фіктивне дарування?

Іноді договір дарування використовують, щоб приховати іншу угоду, наприклад продаж. У такому разі формально майно передають безплатно, але фактично сторони мають інші домовленості. Якщо суд встановить, що сторони не мали наміру здійснювати саме дарування, договір визнають недійсним.

Чи потрібна згода співвласників?

Якщо майно перебуває у спільній власності, без згоди інших співвласників укладати договір не можна. Це особливо стосується майна подружжя. Відсутність згоди є прямою підставою для оскарження угоди, навіть якщо її вже посвідчив нотаріус.

Як враховуються права дітей?

Суди враховують, чи не порушує договір інтереси дітей. Якщо після дарування дитина втрачає право на житло або її умови проживання погіршуються, угоду можуть скасувати.

У таких справах рішення ухвалюють з урахуванням захисту прав дитини та конкретних обставин кожної ситуації.

