Когда жилье считается разрушенным и как получить компенсацию в 2025 году
- Жилье считается разрушенным, если повреждено настолько, что не подлежит ремонту, и соответствует критериям, установленным после 24 февраля 2022 года.
- Чтобы получить компенсацию, владелец должен подать заявку через Дію, после чего местная комиссия проводит обследование и выдает акт о состоянии жилья.
После начала полномасштабного вторжения тысячи украинцев потеряли дома. Поэтому государство определило четкие критерии, когда жилье официально считается разрушенным, и кто может получить возмещение.
Как определить, полностью ли жилье разрушено?
Жилье считается разрушенным, если оно претерпело настолько серьезные повреждения в результате боевых действий, что не подлежит ремонту или восстановлению, 24 Канал со ссылкой на Дію.
Ключевыми критериями являются:
- разрушение произошло после 24 февраля 2022 года, то есть после начала полномасштабного вторжения;
- объект расположен на подконтрольной Украине территории или в зоне активных боевых действий;
- комиссия по обследованию поврежденного имущества установила, что жилье непригодно для проживания и восстановления.
Обратите внимание! К разрушенному жилью относятся дома или квартиры, в которых разрушены несущие конструкции – стены, перекрытия, крыша или фундамент, а восстановление требует полного демонтажа здания.
Обследование разрушенного жилья может проводиться как на месте, так и дистанционно:
- с помощью фото;
- видео с геолокацией;
- дронов или спутниковых снимков.
После анализа материалов уполномоченные специалисты выносят заключение о том, что объект разрушен полностью.
Важно! Если ваш дом или квартира потеряли конструктивную целостность, находятся на контролируемой территории и повреждены после 24 февраля 2022 года, – такое жилье может быть признано разрушенным. Именно это решение открывает право на компенсацию в рамках программы еВідновлення, реализуемой через портал "Дія".
Как подать заявку, если жилье разрушено?
Как отмечает Министерство развития общин и территорий Украины, чтобы получить компенсацию за разрушенное жилье, владелец должен подать сообщение о поврежденном или разрушенном имуществе через приложение или сайт "Дія". Алгоритм подачи следующий:
- Войдите в "Дію" с помощью электронной подписи или BankID.
- В разделе "Поврежденное имущество" нажмите "Подать сообщение".
- Укажите адрес объекта, тип жилья, дату и описание повреждений.
- Добавьте фото или видео, которые подтверждают факт разрушения.
- Отправьте заявку – после этого данные попадают в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества.
После подачи заявления местная комиссия проводит осмотр или дистанционную проверку и составляет акт обследования.
На основании этого акта жилье может быть официально признано разрушенным, а владельцу открывается доступ к программе компенсаций или жилищного сертификата.
Важно! Подать сообщение можно даже тогда, когда жилье находится в зоне, где продолжаются боевые действия. Если объект на оккупированной территории – информацию все равно стоит внести, ведь это станет основанием для получения компенсации после деоккупации региона.
Что стоит знать о компенсации?
Владельцы разрушенного жилья могут получить компенсацию через программу еВідновлення. Выплаты предоставляются в двух формах: жилищный сертификат, или денежная компенсация.
В этом месяце появилась возможность подать заявку повторно через приложение "Дія", закрыв предыдущий счет, а комиссия осмотрит разрушения только один раз для оценки компенсации.
Компенсация доступна только официальным владельцам объектов и осуществляется после подтверждения факта разрушения комиссией. Вся процедура происходит через портал "Дія", без необходимости личных визитов в госучреждения.