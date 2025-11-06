Когда жилье считается разрушенным и как получить компенсацию в 2025 году

После начала полномасштабного вторжения тысячи украинцев потеряли дома. Поэтому государство определило четкие критерии, когда жилье официально считается разрушенным, и кто может получить возмещение.

Как определить, полностью ли жилье разрушено?

Жилье считается разрушенным, если оно претерпело настолько серьезные повреждения в результате боевых действий, что не подлежит ремонту или восстановлению, 24 Канал со ссылкой на Дію.

Ключевыми критериями являются:

разрушение произошло после 24 февраля 2022 года, то есть после начала полномасштабного вторжения;

объект расположен на подконтрольной Украине территории или в зоне активных боевых действий;

комиссия по обследованию поврежденного имущества установила, что жилье непригодно для проживания и восстановления.

Обратите внимание! К разрушенному жилью относятся дома или квартиры, в которых разрушены несущие конструкции – стены, перекрытия, крыша или фундамент, а восстановление требует полного демонтажа здания.

Обследование разрушенного жилья может проводиться как на месте, так и дистанционно:

с помощью фото;

видео с геолокацией;

дронов или спутниковых снимков.

После анализа материалов уполномоченные специалисты выносят заключение о том, что объект разрушен полностью.

Важно! Если ваш дом или квартира потеряли конструктивную целостность, находятся на контролируемой территории и повреждены после 24 февраля 2022 года, – такое жилье может быть признано разрушенным. Именно это решение открывает право на компенсацию в рамках программы еВідновлення, реализуемой через портал "Дія".

Как подать заявку, если жилье разрушено?

Как отмечает Министерство развития общин и территорий Украины, чтобы получить компенсацию за разрушенное жилье, владелец должен подать сообщение о поврежденном или разрушенном имуществе через приложение или сайт "Дія". Алгоритм подачи следующий:

Войдите в "Дію" с помощью электронной подписи или BankID. В разделе "Поврежденное имущество" нажмите "Подать сообщение". Укажите адрес объекта, тип жилья, дату и описание повреждений. Добавьте фото или видео, которые подтверждают факт разрушения. Отправьте заявку – после этого данные попадают в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

После подачи заявления местная комиссия проводит осмотр или дистанционную проверку и составляет акт обследования.

На основании этого акта жилье может быть официально признано разрушенным, а владельцу открывается доступ к программе компенсаций или жилищного сертификата.

Важно! Подать сообщение можно даже тогда, когда жилье находится в зоне, где продолжаются боевые действия. Если объект на оккупированной территории – информацию все равно стоит внести, ведь это станет основанием для получения компенсации после деоккупации региона.

Что стоит знать о компенсации?