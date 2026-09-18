Почти 25 миллионов за "разрушенные" дома: в Киевской области раскрыли схему с "еВосстановлением"
В Киевской области раскрыли схему с выплатами компенсаций за жилье, которое не было разрушено в результате войны. По данным следствия, ущерб государству составил почти 25 миллионов гривен.
Как работала схема с компенсациями по программе "eВосстановление"
В Бородянской общине дома, которые не были уничтожены, в документах оформляли как разрушенные, сообщила Киевская областная прокуратура.
Затем заявителям назначали компенсации по программе "еВосстановление". Для этого в акты комиссионного обследования и отчеты специалистов в строительной отрасли вносили ложные данные о характере и степени повреждения. В отдельных случаях жилье вообще не имело повреждений, однако в документах могли указать даже его полное разрушение.
По версии следствия, полученные из бюджета деньги в дальнейшем распределялись между участниками схемы. Правоохранители считают, что ее организовали отдельные должностные лица, а к участию привлекали местных жителей, которые подавали документы на компенсацию. Схема действовала в течение 2022–2025 годов.
Кого подозревают по делу и сколько денег потеряло государство
О подозрении сообщили 14 людям. Среди них – организатор, двое исполнителей организованной группы, пособник, семь владельцев жилья и трое специалистов в строительной отрасли.
Подозрения касаются, в частности, завладения бюджетными средствами или покушения на это, легализации имущества, подделки документов, несанкционированных действий с информацией и служебного подлога.
Один из подозреваемых в ходе расследования добровольно возместил более 3 миллионов гривен причиненного ущерба. Еще 3 миллиона гривен он перечислил на нужды ВСУ. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители также устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этой схеме.