Львовщина получила более 500 миллионов на жилье для военных и семей погибших

Львовщина получила 500,8 млн грн государственной субвенции на обеспечение жильем военнослужащих, ветеранов и семей погибших защитников. Средства направят на компенсации за жилье для отдельных категорий граждан.

Как сообщает департамент финансов Львовской областной военной администрации, деньги поступят в территориальные общины области через управление по вопросам ветеранской политики, которое будет распределять субвенцию.

Кто сможет получить компенсацию за жилье?

Компенсации предусмотрены для членов семей погибших и умерших защитников и защитниц Украины, в частности добровольцев, которые принимали участие в защите государства. Также выплаты смогут получить семьи военнослужащих Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, СБУ, других военных формирований и правоохранительных органов.

Отдельно средства предусмотрели для людей с инвалидностью I и II группы, которые принимали участие в антитеррористической операции, операции Объединенных сил и мероприятиях по отпору и сдерживанию российской агрессии в Донецкой и Луганской областях.

Во Львовской ОВА сообщили, что средства между общинами будут распределять в соответствии с порядком и условиями, утвержденных Кабинетом Министров Украины. Финансирование направят на жилищные компенсации для ветеранов, военнослужащих и семей погибших защитников.

Как военным получить жилье?

В 2026 году военные могут получить жилье через государственную программу "еОселя" или стать в очередь на квартиру. По программе "еОселя" военнослужащие могут оформить ипотеку под 3% годовых. Приобрести жилье можно как на первичном, так и на вторичном рынке.

Чтобы воспользоваться программой, нужно подать заявку через приложение "Дія", выбрать категорию "военнослужащий" и дождаться решения банка. После согласования кредита можно выбирать жилье и заключать договор.

Также военные могут получить бесплатное жилье от государства. Для этого нужно находиться на квартирном учете и иметь не менее 20 лет выслуги. Первоочередное право на получение квартир имеют семьи погибших военных и люди с инвалидностью.