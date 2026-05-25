Почему продавцы квартир отказывают покупателям через "еОселю"?

Одной из главных проблем для военных стало нежелание владельцев квартир работать через государственную ипотеку, пишет 24 Канал.

Многие продавцы не хотят ждать проверок банка и оформления документов, поэтому отдают предпочтение покупателям с наличными.

Сделки через "еОселю" занимают больше времени, ведь банк проверяет жилье, документы и самого заемщика. После этого продавец еще должен ждать перечисления средств. Из-за такой процедуры часть владельцев квартир сразу отказывается от продажи через программу.

Проблем добавляют и опасения относительно возможных задержек выплат или колебаний курса валют. В результате военные, которые уже получили согласование на ипотеку, нередко месяцами ищут жилье, владельцы которого готовы выйти на сделку.

Какое жилье можно купить по программе?

Для военных доступны квартиры, частные дома и таунхаусы, однако для жилья установили жесткие требования. Больше всего ограничений касается возраста дома.

В Киеве и многих других городах приобрести можно преимущественно новостройки или жилье, которому не более трех лет. Из-за этого значительная часть вторичного рынка автоматически не подходит под условия программы.

В Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях военные и ветераны могут покупать жилье в возрасте до 20 лет. В то же время даже при таких условиях выбор остается ограниченным, особенно в городах с дорогим рынком недвижимости.

Отдельно действуют лимиты на площадь жилья. Для одного человека или супругов норма составляет 52,5 квадратных метра. На каждого следующего члена семьи добавляют еще 21 квадратный метр.

Если квартира превышает установленную площадь, разницу покупатель покрывает за свой счет. Из-за этого части семей приходится или искать меньшее жилье, или собирать дополнительные деньги.

Что происходит с ипотекой после завершения службы?

Отдельной проблемой для ветеранов стало изменение кредитной ставки после увольнения со службы. Во время службы военные пользуются ипотекой под 3% годовых, однако после завершения службы ставка может вырасти до 7%.

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что такие условия несправедливы для ветеранов и требуют пересмотра. Но в "Укрфинжилье" уточняют: если военный увольняется из-за инвалидности, полученной во время службы, ставка 3% для него сохраняется.

Какие новые условия ипотеки "еОселя" для ВПЛ?

В сентябре 2025 года правительство запустило отдельную программу поддержки внутренне перемещенных лиц. Государство компенсирует 70% первого взноса и 70% платежей за первый год кредитования. Также покрывают расходы на оформление ипотеки до 40 тысяч гривен.

В то же время действует ограничение стоимости жилья. Объект не может стоить дороже 2 миллионов гривен. Поэтому программа столкнулась с нехваткой подходящих вариантов на рынке.