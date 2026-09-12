Целых 2 миллиона гривен на жилье: как украинцам получить жилищные ваучеры
В Украине действует государственная программа жилищных ваучеров на сумму 2 миллиона гривен. Получить такой ваучер может лицо, соответствующее критериям программы.
Кто может претендовать на жилищный ваучер на сумму 2 миллиона гривен
Программа работает на базе Государственного реестра поврежденного и уничтоженного имущества, что сообщили в "Дии".
Подать заявку могут военнослужащие:
- имеющие статус участника боевых действий;
- или лица с инвалидностью вследствие войны, получившие этот статус как во время АТО или ООС, так и после начала полномасштабного вторжения.
Главное условие – наличие зарегистрированного места жительства на временно оккупированных территориях и статуса внутренне перемещенного лица.
- Заявитель и члены его семьи не должны иметь в собственности жилья на подконтрольной Украине территории, за исключением недвижимости в зоне активных боевых действий или непогашенной ипотеки.
- Также помощь недоступна тем, кто уже получал компенсации по программе "еВосстановление" или участвовал в других государственных жилищных инициативах.
В то же время программа не требует отмены права собственности на имущество, оставшееся в зоне оккупации, и не предусматривает проверки состояния такой недвижимости.
Следует также добавить, что средства по ваучеру будут перечисляться исключительно в безналичной форме непосредственно на счет продавца жилья или банковского учреждения.
А если в одной семье есть несколько ветеранов со статусом ВПЛ, их жилищные ваучеры можно свободно объединять для покупки более дорогого объекта.
Как оформить документ в приложении
Для подачи заявки необходимо обновить приложение "Дія" до последней версии и перейти в раздел "Услуги для ВПЛ". Затем – "Заявление на жилищный ваучер". Система автоматически подтянет данные о составе семьи из государственных реестров.
Следующим шагом является получение электронного согласия мужа или жены через уведомление или QR-код в приложении. После проверки информации заявление подписывают с помощью "Дия.Подпись" и отправляют на рассмотрение специальной комиссии.
Напомним, что жилищный ваучер можно совместить с льготной ипотекой по программе "еОселя". Его можно использовать в качестве первого взноса по кредиту.