Кто может претендовать на жилищный ваучер на сумму 2 миллиона гривен

Программа работает на базе Государственного реестра поврежденного и уничтоженного имущества, что сообщили в "Дии".

Подать заявку могут военнослужащие:

имеющие статус участника боевых действий;

или лица с инвалидностью вследствие войны, получившие этот статус как во время АТО или ООС, так и после начала полномасштабного вторжения.

Главное условие – наличие зарегистрированного места жительства на временно оккупированных территориях и статуса внутренне перемещенного лица.

Заявитель и члены его семьи не должны иметь в собственности жилья на подконтрольной Украине территории, за исключением недвижимости в зоне активных боевых действий или непогашенной ипотеки.

Также помощь недоступна тем, кто уже получал компенсации по программе "еВосстановление" или участвовал в других государственных жилищных инициативах.

В то же время программа не требует отмены права собственности на имущество, оставшееся в зоне оккупации, и не предусматривает проверки состояния такой недвижимости.

Следует также добавить, что средства по ваучеру будут перечисляться исключительно в безналичной форме непосредственно на счет продавца жилья или банковского учреждения.

А если в одной семье есть несколько ветеранов со статусом ВПЛ, их жилищные ваучеры можно свободно объединять для покупки более дорогого объекта.

Как оформить документ в приложении

Для подачи заявки необходимо обновить приложение "Дія" до последней версии и перейти в раздел "Услуги для ВПЛ". Затем – "Заявление на жилищный ваучер". Система автоматически подтянет данные о составе семьи из государственных реестров.

Следующим шагом является получение электронного согласия мужа или жены через уведомление или QR-код в приложении. После проверки информации заявление подписывают с помощью "Дия.Подпись" и отправляют на рассмотрение специальной комиссии.

Напомним, что жилищный ваучер можно совместить с льготной ипотекой по программе "еОселя". Его можно использовать в качестве первого взноса по кредиту.