Серьезное препятствие: тысячи украинцев рискуют потерять компенсацию за разрушенное жилье

Без компенсации за разрушенное жилье могут остаться тысячи украинцев. Причиной является отсутствие верифицированной информации из Государственного реестра вещных прав.

Почему украинцы могут не получить компенсацию за разрушенное жилье?

По предварительным оценкам, количество домохозяйств, пострадавших от обстрелов, достигает 2,5 миллиона, передает 24 Канал со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Читайте также Какой этаж выбрать в 2025 году: война изменила предпочтения украинцев

В то же время в Реестр поврежденного и разрушенного имущества подано только 986 тысяч сообщений, из которых более 425 тысяч – без верифицированной информации из Государственного реестра прав (ГРВП). А значит, эти люди не смогут получить возмещение,

– подчеркнул Омбудсман.

Большинство препятствий в самой системе:

люди часто не имеют оригиналов документов; архивы Бюро технической инвентаризации (БТИ) уничтожены или недоступны; информационная справка из БТИ является платной; не хватает информации: многие даже не знают, что нужно зарегистрировать свое право в ГРРП.

Лубинец рассказал, что офис Омбудсмена Украины системно получает обращения от людей, которые потеряли жилье. Однако не могут доказать свое право на него.

Во время организованного нами мероприятия, охватившего более 4 тысяч человек, мы получили более 150 вопросов о порядке регистрации прав собственности. Это свидетельствует о значительной потребности в поддержке и разъяснительной работе,

– отметил Дмитрий Лубинец.

Именно поэтому Уполномоченный Верховной Рады по правам человека настаивает на:

Усилении информационной работы среди граждан, особенно в общинах, где проживают ВПЛ; Введении упрощенной административной процедуры подтверждения права собственности – без обязательных документов БТИ на основе копий документов, решений местных советов, свидетельств или старых архивных данных.

Заметьте! Отмечается, что люди, которые потеряли дома из-за войны, не должны повторно терять свое право – из-за несовершенства системы.

Напомним, что украинцы могут повторно подать заявление по программе еВідновлення, не дожидаясь, пока завершится рассмотрение предыдущей. Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Сделать это можно следующим образом: в приложении Дія открыть "Отчет о ремонте" по предыдущему заявлению, что уже в работе; поставить галочку "Имущество было повреждено повторно"; подать новое сообщение о повреждении и новое заявление о компенсации.

Перед подачей нового заявления убедитесь, что карточка єВідновлення с прошлой компенсации уже закрыта. Если нет – система об этом напомнит,

– предупредил Федоров.

Обратите внимание! Комиссия приедет только один раз, чтобы осмотреть новые повреждения, определить степень текущего разрушения, посчитать сумму компенсации, а также закрыть предыдущее заявление.

Кто может получить бесплатное жилье?