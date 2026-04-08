Жилищный ваучер или деньги на строительство: что выбрать украинцам в 2026 году

В программе "еВідновлення" украинцы могут получить жилищный ваучер или средства на строительство нового дома вместо уничтоженного жилья. Сумма компенсации не меняется в зависимости от выбора, однако условия получения и использования разные.

Чем отличается жилищный ваучер от денег на строительство?

Государство определяет размер компенсации отдельно для каждого случая. Учитывают регион, тип жилья и его площадь, пишет платформа "Верни свое".

Смотрите также Жилье для военных в 2026 году: какие варианты реально доступны

Сам формат помощи на сумму не влияет, поэтому оба варианта равноценны с финансовой точки зрения. Разница заключается в способе использования средств.

Жилищный ваучер позволяет приобрести готовое жилье. Это простой и быстрый вариант, который не требует организации строительства или дополнительных затрат времени.

Важно, что средства не выдаются наличными, а перечисляются непосредственно на приобретение жилья. После его активизации получатель имеет ограниченный срок, ориентировочно 60 дней, чтобы воспользоваться ваучером, пишет Министерство развития общин.

Зато средства на строительство позволяют возвести новый дом, но предусматривают больше шагов и контроля.

Кто может получить средства на строительство вместо сертификата?

Такой вариант доступен не всем. Если разрушена квартира в многоэтажке, выбрать можно только жилищный ваучер. Деньги на строительство предоставляют исключительно владельцам частных домов.

Это означает, что человек может восстановить жилье на своем участке, но только при условии, что имеет соответствующее право собственности. Для квартир такого механизма не предусмотрено, поэтому выбор в этом случае ограничен.

Как выплачивают компенсацию и что стоит учесть при выборе?

Средства на строительство не поступают сразу в полном объеме:

50% суммы после оформления необходимых документов и старта работ.

еще 50% предоставляют после проверки выполненных этапов строительства.

При выборе формата компенсации следует учесть не только удобство, но и ситуацию с безопасностью.

В регионах, где сохраняются риски обстрелов, строительство может быть сложным или опасным. В таком случае жилищный ваучер выглядит более практичным решением, тогда как в безопасных условиях строительство дает больше возможностей для восстановления собственного жилья.

Можно ли купить дом по "еОселя"?