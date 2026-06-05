"Накручивание" цен квартир для владельцев сертификатов: как рынок реагирует на государственные программы

В Украине действует государственная программа компенсации для граждан, потерявших жилье из-за войны. Способен ли созданный ею спрос "перегреть" рынок недвижимости и как меняются цены – рассказываем далее.

Что сдерживает рынок недвижимости от "перегрева"?

Государственные программы влияют на рынок недвижимости, наращивая спрос в некоторых сегментах, однако сдерживающие факторы не дают радикально его перегреть. Такое мнение в комментарии 24 Каналу высказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Украинцы могут получать от государства компенсации за утраченные квартиры через жилищные сертификаты или ваучеры "еВідновлення". Хотя программа стала одним из факторов поддержки рынка недвижимости, ее влияние часто переоценивают, считает обозреватель Виктория Берещак.

По словам эксперта, механизм имеет ряд ограничений, которые сдерживают эффект резкого перегрева цен на рынке.

Сертификат могут получить только владельцы уничтоженного жилья или признанного непригодным для восстановления после 24 февраля 2022 года. Процедура связана с решением специальных комиссий и государственной верификации, а компенсации поступают только при наличии финансирования из бюджета. Не каждый объект подходит под программу, в частности, на первичном рынке жилье должно соответствовать юридическим требованиям относительно механизма продажи и регистрации имущественных прав. Поэтому часть проектов фактически не может работать с такими покупателями. Приобретенное по жилищному сертификату жилье нельзя отчуждать в течение 5 лет, что ограничивает спекулятивный спрос и перепродажи.

Как отмечает Виктория Берещак, также сертификат "еВідновлення" не всегда покрывает реальную рыночную стоимость жилья. Разницу же приходится покрывать собственными средствами или кредитом. Поэтому покупателям часто приходится комбинировать сертификат с программой государственной ипотеки "еОселя", используя как первый взнос.

Вырастут ли цены на квартиры из-за спроса от владельцев сертификатов и ваучеров?

Виктория Берещак говорит, что программа "еВідновлення" скорее поддерживает ликвидность рынка и создает дополнительный спрос в отдельных сегментах. В то же время ее влияние сдерживают военные риски, ограниченная платежеспособность населения и сложность процедур. Однако по наблюдению эксперта локальное влияние на цены все же заметно.

Виктория Берещак, обозреватель рынка недвижимости В сегменте небольших готовых квартир продавцы все чаще ориентируются на суммы компенсаций и подстраивают ценовые ожидания под возможности покупателей с сертификатами. Больше всего это видно в Киевской области, части центральных регионов и городах, которые приняли значительное количество переселенцев.

Также обозревательница замечает, что программа компенсации меняет саму структуру спроса. Покупатели склонны чаще выбирать готовое жилье или объекты с минимальными рисками ввода в эксплуатацию, чем инвестировать в ранние стадии строительства, как это было до полномасштабной войны.

Своими наблюдениями о влиянии сертификатов на рынок недвижимости в инстаграме поделилась киевский риелтор Ирина Евдокименко. Она рассказала о случае из своей практики, когда продавец, узнав о наличии у покупателя сертификата "еВідновлення", решил повысить стоимость квартиры на 10%.

По словам риелтора, цены на рынке недвижимости в Киеве значительно выросли за счет появления сертификатов и ваучеров.

Что нужно для получения компенсации за полученное жилье?

Получить компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье можно через программу "еВідновлення", подав документы через Дію, ЦНАП или нотариуса.

Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий, подать заявку на компенсацию могут владельцы квартир, частных, садовых и дачных домов, а также украинцы, которые приобрели жилье в новостройках. Для этого нужно:

подать информационное сообщение о поврежденном имуществе через Дию;

проверить актуальность данных о праве собственности в Государственном реестре и обновить их в случае необходимости;

подать заявление на компенсацию через Дію, ЦНАП или нотариуса;

дождаться решения комиссии.

Если комиссия подтвердит повреждение или уничтожение жилья, она должна выполнить осмотр объекта в присутствии владельца или его представителя, фиксировать повреждения, в частности, по фото, составить акт обследования и загрузить документы в реестр, рассчитать сумму компенсации.

Где сертификаты "еВідновлення" оживили рынок недвижимости?

В Харькове подскочили цены на квартиры несмотря на близость к фронту. Эксперты объясняют это эффектом "низкой базы", когда цены начали восстанавливаться после глубокого падения, и это выглядит как резкий скачок.

Фактором оживления рынка недвижимости в Харькове является также компенсация за потерянное жилье. По состоянию на начало апреля 70% сделок в городе осуществляли по сертификатам этой государственной программы.