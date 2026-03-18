Только 4 категории украинцев смогут приватизировать жилье: Шуляк о новых правилах

В Украине меняют правила приватизации государственного жилья и вводят новую модель жилищной политики. Части граждан оставят право на бесплатное жилье, для других приватизацию прекратят и заменят другими механизмами обеспечения жильем.

Запрет на приватизацию для отдельных категорий начнет действовать через год после завершения военного положения. Поэтому это не повлияет на украинцев, которые сейчас в процессе оформления, рассказала Елена Шуляк в интервью 24 Каналу.

Кто будет иметь право на приватизацию жилья после изменений?

После внедрения новых правил право на бесплатную приватизацию оставят только для четырех категорий:

военнослужащие и их семьи;

работники ГСЧС;

представители Национальной полиции Украины;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Для других граждан этот механизм прекратят. Жилье, которое ранее можно было оформить в собственность, будут предоставлять только в пользование, без права бесплатной приватизации, отмечается на портале Верховной Рады.

Почему приватизацию ограничат для большинства украинцев?

По словам Шуляк, приватизация жилья продолжается с 90-х годов, и за это время большинство граждан уже воспользовалась этим правом.

Сейчас можно по-разному относиться к приватизации, которая продолжалась в постсоветский период. Кто-то приватизировал себе небольшую 1-комнатную квартиру где-то на окраине города, кто-то приватизировал 3-комнатную квартиру в центре, а кто-то вообще ничего. То есть принцип справедливости уже тогда был нарушен,

– добавила нардеп.

Кроме того, неоднократно фиксировали случаи, когда люди приватизировали жилье, подавали его, а потом снова получали государственное или коммунальное. Также иногда жилье оформляли граждане с высокими доходами, которые могли бы самостоятельно его приобрести.

Какую альтернативу предлагают вместо приватизации?

Новая модель вводит систему социального жилья, которая станет отдельным сегментом рынка. Один из ключевых механизмов – это социальная аренда. Ее стоимость будет зависеть от доходов человека, чтобы жилье оставалось доступным.

А также аренда с правом выкупа. В таком случае житель не просто пользуется жильем, а постепенно выплачивает его стоимость и со временем может стать владельцем.

Какое значение будут иметь операторы социального жилья?

Из-за масштабных разрушений потребность в жилье резко возросла. По оценкам Всемирного банка, общий ущерб составляет 588 миллиардов долларов, из которых около 90 миллиардов нужно на восстановление жилого сектора.

Имеющихся программ, в частности "еОселя" и "еВідновлення", недостаточно, чтобы покрыть эти потребности. Поэтому в законопроекте "Об основных принципах жилищной политики" предлагают создать фонд социального жилья и ввести операторов жилья.

Как будут работать операторы жилья?

Операторы социального жилья будут работать по европейской модели как неприбыльные организации. Они будут строить жилье, управлять им и предоставлять его в аренду социально уязвимым категориям. Средства внутри системы будут направляться на расширение жилищного фонда,

– написала Елена Шуляк в соцсетях.

Они смогут привлекать финансирование через гранты, кредиты и сотрудничество с международными партнерами. Также предусмотрены льготы, в частности относительно получения земельных участков и подключения к инженерным сетям.

