Поломался холодильник или потекли трубы: кто оплачивает ремонт в арендованной квартире

Споры из-за коммунальных услуг, ремонта или поломанной техники – одна из самых частых проблем при аренде жилья в Украине. Владельцы квартир и арендаторы нередко начинают выяснять, кто должен платить за такие расходы, уже когда в квартире возникают проблемы.

Кто отвечает за ремонт в арендованной квартире?

Мелкие неисправности обычно устраняет арендатор, ведь именно он ежедневно пользуется квартирой и бытовыми приборами, пишет Судебно-юридическая газета.

Например, замена лампочек, незначительный ремонт сантехники или мелкие бытовые поломки, которые появляются во время проживания.

Если же в квартире возникают серьезные проблемы с трубами или электропроводкой, оплачивать ремонт преимущественно приходится владельцу жилья.

Если квартира находится в плохом состоянии или случился форс-мажор, например, соседи сверху залили, может понадобиться ремонт: переклейка обоев, покраска потолка или стен, замена напольного покрытия и тому подобное. Капитальный ремонт квартиры, переданной в аренду, должен проводить владелец, если иное не указано в договоре,

– пишет эксперт по аренде Светлана Вовк.

Поэтому отказ от письменного договора – не лучший вариант. Без документа нельзя зафиксировать сроки оплаты, условия проживания или порядок возврата задатка.

То же касается и ремонта, ведь в законодательстве не прописано кто именно должен платить за ремонт. Все решают условия договора и то, при каких обстоятельствах имущество испортилось.

Кто должен платить за коммунальные услуги?

Как отмечается в Гражданском кодексе, коммунальные услуги в арендованной квартире преимущественно оплачивает арендатор, если в договоре аренды не прописали другие условия.

Обычно арендаторы платят то, что потребляют:

электроэнергию;

воду;

газ;

отопление;

интернет;

вывоз мусора.

Впрочем, владелец квартиры и арендатор могут договориться о другом порядке оплаты. Например, хозяин жилья иногда включает часть коммунальных платежей в стоимость аренды или сам платит за отдельные услуги.

Кто должен оплачивать ремонт техники?

Сломанная бытовая техника тоже часто становится причиной споров при аренде жилья. Особенно когда владелец квартиры и квартирант по-разному оценивают причину неисправности.

Если холодильник, стиральная машина или другие приборы сломались из-за естественного износа – оплачивает ремонт владелец квартиры.

Если же техника вышла из строя из-за неправильного пользования или небрежного отношения, компенсацию требуют от арендатора.

Юристы также советуют еще до заселения составлять акт приемки квартиры и фотографировать состояние мебели, техники и самого помещения. Это помогает избежать споров после завершения аренды и упрощает решение спорных ситуаций между сторонами.

Можно ли выселить квартирантов без договора?

Аренда жилья без договора в Украине кажется простой, но на практике оставляет квартирантов без защиты. Даже если человек регулярно платит, это не гарантирует не гарантирует, что его не попросят освободить квартиру.

В то же время это не означает, что владелец может действовать как заблагорассудится. Закон защищает украинцев, поэтому сменить замки или выставить вещи без решения суда нельзя.

Если арендатор долго не платит или, например, использует квартиру как склад или офис, владелец может обратиться в суд даже с договором аренды.