70% первого взноса будет компенсировать государство: программу єОселя расширили
- Новая программа еОселя предусматривает возмещение государством 70% первого взноса по ипотеке на жилье стоимостью до 2 миллионов гривен.
- Программой могут воспользоваться внутренне перемещенные лица и жители прифронтовых территорий, с подачей заявки через мобильное приложение Дія.
Правительство приняло новое решение о расширении возможностей для новой ипотечной программы єОселя. Программой смогут воспользоваться ВПО и жители прифронтовых территорий.
Отныне первый взнос за жилье с помощью єОсели может уменьшиться до 120 тысяч гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Елену Шуляк.
Смотрите также Снос хрущевок: когда процесс начнут и не будут ли выселять людей принудительно
Что предусматривает новая программа?
Государство будет возмещать 70% первого взноса по ипотеке. Но жилье должно быть не дороже 2 миллионов гривен.
Еще одно ограничение – возраст объекта. Для внутренне перемещенных лиц возраст жилого помещения в Киеве и областных центрах должен не превышать десяти лет. В других населенных пунктах – не старше двадцати.
Обратите внимание! Для жителей прифронтовых территорий действуют прежние правила программы: на прифронтовых территориях – до 10 лет, при покупке за пределами таких территорий – до 3 лет.
Кроме возмещений, государство берет на себя уплату 40 тысяч гривен разовой комиссии банка на предоставление кредита, сборов и страховых платежей.
Елена Шуляк отметила, что в прошлом году участие в программе єОселя было значительно ограничено из-за финансовых возможностей государства. Ранее государство платило 20% стоимости от первого взноса и 7% кредитной ставки.
Изменения в программе єОселя положительно повлияли на количество переселенцев, которые смогли приобрести жилье. В отличие от прошлого года, когда программой воспользовались только 340 человек, в этом году участников программы было около тысячи.
Кто сможет воспользоваться?
В Министерстве экономики отметили, что программой смогут воспользоваться внутренне перемещенные лица, внесены в государственную базу и граждане, зарегистрированы на прифронтовых территориях.
Подать заявку можно через мобильное приложение Дія. Решение о предоставлении ипотечного кредита принимает банк-партнер программы.
В каких регионах чаще покупают квартиры?
Наиболее популярными регионами по программе єОселя в этом году стали: Киевская область – 5,7 тысячи кредитов, Киев – 4,4 тысячи, Львовская область – 1,2 тысячи. Меньше всего Ивано-Франковская и Одесская области – почти 1 тысячи кредитов.
Мы видим типичную тенденцию – столица уже который год подряд не является городом, где украинцы хотят селиться больше всего. Это понятно и учитывая ситуацию с безопасностью, и учитывая цены на недвижимость,
– рассказала Елена Шуляк.
Могут ли ВПЛ арендовать квартиру дешевле?
- В этом году Верховная Рада планирует принять новый законопроект по уменьшению стоимости аренды жилья. Условия предусмотрены для ветеранов, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и детей сирот.
- Новый Жилищный кодекс даст возможность значительно меньше платить за аренду. Цена будет меняться в зависимости от дохода арендатора, но не превышать 30%, остальную стоимость будет покрывать государство.