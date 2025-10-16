Правительство приняло новое решение о расширении возможностей для новой ипотечной программы єОселя. Программой смогут воспользоваться ВПО и жители прифронтовых территорий.

Отныне первый взнос за жилье с помощью єОсели может уменьшиться до 120 тысяч гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Елену Шуляк.

Что предусматривает новая программа?

Государство будет возмещать 70% первого взноса по ипотеке. Но жилье должно быть не дороже 2 миллионов гривен.

Еще одно ограничение – возраст объекта. Для внутренне перемещенных лиц возраст жилого помещения в Киеве и областных центрах должен не превышать десяти лет. В других населенных пунктах – не старше двадцати.

Обратите внимание! Для жителей прифронтовых территорий действуют прежние правила программы: на прифронтовых территориях – до 10 лет, при покупке за пределами таких территорий – до 3 лет.

Кроме возмещений, государство берет на себя уплату 40 тысяч гривен разовой комиссии банка на предоставление кредита, сборов и страховых платежей.

Елена Шуляк отметила, что в прошлом году участие в программе єОселя было значительно ограничено из-за финансовых возможностей государства. Ранее государство платило 20% стоимости от первого взноса и 7% кредитной ставки.

Изменения в программе єОселя положительно повлияли на количество переселенцев, которые смогли приобрести жилье. В отличие от прошлого года, когда программой воспользовались только 340 человек, в этом году участников программы было около тысячи.

Кто сможет воспользоваться?

В Министерстве экономики отметили, что программой смогут воспользоваться внутренне перемещенные лица, внесены в государственную базу и граждане, зарегистрированы на прифронтовых территориях.

Подать заявку можно через мобильное приложение Дія. Решение о предоставлении ипотечного кредита принимает банк-партнер программы.

В каких регионах чаще покупают квартиры?

Наиболее популярными регионами по программе єОселя в этом году стали: Киевская область – 5,7 тысячи кредитов, Киев – 4,4 тысячи, Львовская область – 1,2 тысячи. Меньше всего Ивано-Франковская и Одесская области – почти 1 тысячи кредитов.

Мы видим типичную тенденцию – столица уже который год подряд не является городом, где украинцы хотят селиться больше всего. Это понятно и учитывая ситуацию с безопасностью, и учитывая цены на недвижимость,

– рассказала Елена Шуляк.

