Просторная и уютная: загляните на кухню в загородном доме Марички Падалко
- Маричка Падалко показала светлую и просторную кухню в своем загородном доме, который она использует как дачу.
- Дом, построен на участке, приобретенном в 2006 году за 20 тысяч долларов, стоил супругам примерно 90 тысяч долларов.
Известная Маричка Падалко показала, как выглядит ее дом за городом. В частности, украинская телеведущая провела экскурсию по своей кухне.
О том, как выглядит дом, который ведущая вместе с семьей использует как дачу, 24 Канал рассказывает со ссылкой на видео "Радио Люкс", снятое в рамках проекта "По домам".
Обратите внимание Бассейн с фонтаном и 10 ванн: Анджелина Джоли показала свое имение
Как выглядит кухня Марички Падалко?
Светлая и просторная кухня телеведущей наполнена атмосферой тепла и домашнего уюта. В ней есть большие двери, через которые можно выйти на улицу.
Хотя Маричка Падалко признается, что кулинария – не ее страсть, но время от времени, когда появляется соответствующее настроение, она все же становится к плите, чтобы порадовать семью вкусностями.
Из интересностей на кухне расположен сервант с коллекцией сервизов, часть которых телеведущей подарили родные.
У меня много кофейных чашек. Здесь нет кофеварки, но, когда мы с мужем переплывали Босфор, приобрели турку. Теперь у мужа есть такой ритуал – на выходные сварить мне кофе,
– рассказывает ведущая.
По словам Марички Падалко, именно дача становится основным местом для семейных празднований – здесь больше пространства и большой обеденный стол, которого не хватает в киевской квартире.
Кухня Марички Падалко / Скриншоты из видео
Что известно о загородном доме ведущей?
Телеведущая вместе с мужем Егором Соболевым еще в 2006 году приобрели земельный участок в одном из сел под Киевом – живописном месте с прекрасной природой и небольшим озером.
На этом участке супруги построили деревянный дом, который телеведущая называет проектом своего мужа. Сооружение дома началось с нуля. В то время земля стоила 20 тысяч долларов, а само строительство – примерно 70 тысяч. Общая сумма расходов – примерно 90 тысяч долларов.