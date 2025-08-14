Известная Маричка Падалко показала, как выглядит ее дом за городом. В частности, украинская телеведущая провела экскурсию по своей кухне.

О том, как выглядит дом, который ведущая вместе с семьей использует как дачу, 24 Канал рассказывает со ссылкой на видео "Радио Люкс", снятое в рамках проекта "По домам".

Как выглядит кухня Марички Падалко?

Светлая и просторная кухня телеведущей наполнена атмосферой тепла и домашнего уюта. В ней есть большие двери, через которые можно выйти на улицу.

Хотя Маричка Падалко признается, что кулинария – не ее страсть, но время от времени, когда появляется соответствующее настроение, она все же становится к плите, чтобы порадовать семью вкусностями.

Из интересностей на кухне расположен сервант с коллекцией сервизов, часть которых телеведущей подарили родные.

У меня много кофейных чашек. Здесь нет кофеварки, но, когда мы с мужем переплывали Босфор, приобрели турку. Теперь у мужа есть такой ритуал – на выходные сварить мне кофе,

– рассказывает ведущая.

По словам Марички Падалко, именно дача становится основным местом для семейных празднований – здесь больше пространства и большой обеденный стол, которого не хватает в киевской квартире.

Кухня Марички Падалко / Скриншоты из видео

Что известно о загородном доме ведущей?

Телеведущая вместе с мужем Егором Соболевым еще в 2006 году приобрели земельный участок в одном из сел под Киевом – живописном месте с прекрасной природой и небольшим озером.

На этом участке супруги построили деревянный дом, который телеведущая называет проектом своего мужа. Сооружение дома началось с нуля. В то время земля стоила 20 тысяч долларов, а само строительство – примерно 70 тысяч. Общая сумма расходов – примерно 90 тысяч долларов.