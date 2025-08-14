Про те, який вигляд має дім, який ведуча разом зі сім'єю використовує як дачу, 24 Канал розповідає з посиланням на відео "Радіо Люкс", зняте у межах проєкту "По хатах".

Який вигляд має кухня Марічки Падалко?

Світла й простора кухня телеведучої наповнена атмосферою тепла та домашнього затишку. У ній є великі двері, через які можна вийти на вулицю.

Хоча Марічка Падалко зізнається, що кулінарія – не її пристрасть, але час від часу, коли з'являється відповідний настрій, вона все ж стає до плити, аби порадувати родину смаколиками.

З цікавинок на кухні розташований сервант із колекцією сервізів, частину яких телеведучій подарували рідні.

У мене багато кавових чашок. Тут немає кавоварки, але, коли ми з чоловіком перепливали Босфор, придбали турку. Тепер у чоловіка є такий ритуал – на вихідні зварити мені каву,

– розповідає ведуча.

За словами Марічки Падалко, саме дача стає основним місцем для сімейних святкувань – тут більше простору і великий обідній стіл, якого бракує у київській квартирі.

Кухня Марічки Падалко / Скриншоти з відео

Що відомо про заміський будинок ведучої?

Телеведуча разом із чоловіком Єгором Соболєвим ще у 2006 році придбали земельну ділянку в одному з сіл поблизу Києва – мальовничому місці з чудовою природою та невеликим озером.

На цій ділянці подружжя збудувало дерев'яний будинок, який телеведуча називає проєктом свого чоловіка. Спорудження оселі розпочалося з нуля. На той час земля коштувала 20 тисяч доларів, а саме будівництво – приблизно 70 тисяч. Загальна сума витрат – приблизно 90 тисяч доларів.