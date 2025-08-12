Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Page Six.
Що відомо про легендарний будинок?
Особняк, розташований у престижному районі Лос-Феліс, був зведений у 1913 році. Майже 40 років він належав режисеру Сесілові Де Міллю, відомому за епічною стрічкою "Десять заповідей". Після смерті режисера у 1959-му будинок кілька разів змінював власників, поки у 2017 році його не придбала Анджеліна Джолі за 24,5 мільйона доларів.
Маєток вражає своїми масштабами:
- шість спалень та 10 ванних кімнат;
- чотири каміни;
- великий винний льох;
- окремий чайний будиночок;
- басейн із каскадними фонтанами;
- доглянуті сади та алеї.
З вікон відкривається панорамний вид на обсерваторію Гріффіт. Будинок має особливі елементи, що роблять його унікальними: історична ліпнина, дерев'яна обшивка, арочні французькі двері та класичні зони відпочинку.
Під час пандемії COVID-19 акторка перебувала в ізоляції у цьому будинку разом зі своїми шістьма дітьми. Джолі також надавала притулок друзям, які втратили житло під час лісових пожеж у цьому районі на початку 2025 року.
Я хотіла, щоб це було близько до їхнього тата, який живе лише за п'ять хвилин звідси,
– розповідала Джолі у 2021 році, маючи на увазі свого колишнього чоловіка Бреда Пітта.
Як виглядає маєток Джолі / Фото Page Six
Що сама Джолі каже про будинок?
В одному з інтерв'ю акторка розповіла, що найбільше їй подобається, що у будинку, хоч і немає кімнати для розваг, але є багато доріжок і місць для прогулянок і роздумів.
Наразі представники Анджеліни Джолі не підтверджують і не спростовують інформацію про те, що розкішний особняк буде виставлений на продаж.
