Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Page Six.

Дивіться також Мати Стефанішиної купила квартиру в Києві утричі дешевше за ринкову – ЗМІ

Що відомо про легендарний будинок?

Особняк, розташований у престижному районі Лос-Феліс, був зведений у 1913 році. Майже 40 років він належав режисеру Сесілові Де Міллю, відомому за епічною стрічкою "Десять заповідей". Після смерті режисера у 1959-му будинок кілька разів змінював власників, поки у 2017 році його не придбала Анджеліна Джолі за 24,5 мільйона доларів.

Маєток вражає своїми масштабами:

шість спалень та 10 ванних кімнат;

чотири каміни;

великий винний льох;

окремий чайний будиночок;

басейн із каскадними фонтанами;

доглянуті сади та алеї.

З вікон відкривається панорамний вид на обсерваторію Гріффіт. Будинок має особливі елементи, що роблять його унікальними: історична ліпнина, дерев'яна обшивка, арочні французькі двері та класичні зони відпочинку.

Під час пандемії COVID-19 акторка перебувала в ізоляції у цьому будинку разом зі своїми шістьма дітьми. Джолі також надавала притулок друзям, які втратили житло під час лісових пожеж у цьому районі на початку 2025 року.

Я хотіла, щоб це було близько до їхнього тата, який живе лише за п'ять хвилин звідси,

– розповідала Джолі у 2021 році, маючи на увазі свого колишнього чоловіка Бреда Пітта.

Як виглядає маєток Джолі / Фото Page Six

Що сама Джолі каже про будинок?

В одному з інтерв'ю акторка розповіла, що найбільше їй подобається, що у будинку, хоч і немає кімнати для розваг, але є багато доріжок і місць для прогулянок і роздумів.

Наразі представники Анджеліни Джолі не підтверджують і не спростовують інформацію про те, що розкішний особняк буде виставлений на продаж.



Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.