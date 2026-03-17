99% громад уже в системе: как теперь планируют застройку в Украине

Почти все громады Украины присоединились к работе с градостроительным кадастром на государственном уровне. Система уже охватывает практически всю страну и используется для подготовки градостроительной документации и планирования восстановления.

Сколько общин уже работают в системе?

Более 1 300 общин получили полномочия заказчика градостроительной документации в системе, что составляет 99% от их общего количества. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

По состоянию на сейчас 1 178 общин, или 88%, уже работают через электронные кабинеты, которые используют для создания, представления и обнародования градостроительной документации.

Полное подключение уже зафиксировано в четырех областях:

Волынской;

Полтавской;

Киевской;

Херсонской.

Также к системе присоединились 215 проектных и 11 экспертных организаций. В кадастре уже доступно 5 893 комплекта градостроительной документации, больше всего – во Львовской, Ивано-Франковской, Полтавской и Житомирской областях.

Как изменится планирование застройки и что это дает людям?

Градостроительный кадастр – это о прозрачных правилах развития территорий. Единые данные, открытый доступ, понятные решения для общин, государства и бизнеса,

– отметил Алексей Кулеба.

Общины могут работать с документами в электронном формате: создавать их, подавать и обнародовать через систему. Это сокращает время на согласование и уменьшает зависимость от бумажных процедур, отмечается на сайте кадастра.

Открытость данных дает возможность жителям проверять, что именно планируют строить на их территории. Для бизнеса это означает более понятные условия для инвестиций и оценки застройки.

Распределение объектов по регионам на геопортале кадастра / Скриншот 24 Канала

Система также объединяет данные о планировании территорий, ограничения застройки и инфраструктуру. Это помогает точнее определять, где целесообразно строить жилье, дороги или социальные объекты.

Что изменится для застройщиков?