Самая дешевая на рынке Ужгорода квартира стоит чуть более 500 тысяч гривен. В то же время за самую дорогую просят более 18 миллионов гривен.

Как выглядят самая дешевая и самая дорогая квартиры города и какие там условия, 24 Канал рассказывает со ссылкой на OLX Недвижимость.

Сколько стоит самая дешевая квартира Ужгорода и что там внутри?

Самой дешевой квартирой, которую продают в августе 2025 года в Ужгороде, является жилье стоимостью 526 995 гривен. Это – современная смартквартира в спокойном районе города.

Общая площадь составляет 9,6 квадратных метров. Расположено помещение на третьем этаже из четырех.

Помещение полностью переоборудовано из комнаты общежития – сделан качественный ремонт с заменой всех коммуникаций,

– говорится в объявлении.

Санузел там отдельный, есть унитаз душевая, бойлер. На кухне есть плита, мойка и место для холодильника. Жилая зона – удобная планировка, раскладной диван или кровать, шкаф. В коридор есть шкаф для верхней одежды. После ремонта в квартире никто не проживал. Ее предлагают с мебелью и техникой.

Расположение жилья удобное, рядом транспорт, магазины, ТЦ, учебные заведения.

Так выглядит самая дешевая квартира Ужгорода / Фото OLX Недвижимость OLX

Какая цена самой дорогой квартиры Ужгорода и что там внутри?

Самая дорогая квартира в Ужгороде стоит 18 673 065 гривен. Это – квартира в новостройке, расположенной в центре города. Площадь жилья – 146 квадратных метров.

Квартира в новом жилом комплексе, имеет выгодное расположение для тех, кто ценит комфорт и удобство городской жизни. Просторные и светлые комнаты создают идеальные условия для реализации вашего интерьерного дизайна,

– говорится в объявлении.

Однако заселиться туда сразу не получится, ведь помещение пустое. Основные характеристики квартиры:

завершено 95% строительных работ: подведены все коммуникации (отопление, канализация, электричество, вентиляция и т.д.);

современная планировка с возможностью менять интерьер на свой вкус;

окна выходят на площадь городского совета Ужгорода.

По расположению, то есть магазины, ТЦ, рестораны, кафе на расстоянии до 500 метров.

Так выглядит самая дорогая квартира Ужгорода / Фото OLX Недвижимость OLX