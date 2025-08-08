Найдешевша на ринку Ужгорода квартира коштує трохи більш ніж 500 тисяч гривень. Водночас за найдорожчу просять понад 18 мільйонів гривень.

Який вигляд мають найдешевша на найдорожча квартири міста та які там умови, 24 Канал розповідає з посиланням на OLX Нерухомість.

Скільки коштує найдешевша квартира Ужгорода та що там усередині?

Найдешевшою квартирою, яку продають у серпні 2025 року в Ужгороді, є житло вартістю 526 995 гривень. Це – сучасна смартквартира в спокійному районі міста.

Загальна площа становить 9,6 квадратного метра. Розташоване помешкання на третьому поверсі з чотирьох.

Приміщення повністю переобладнане з кімнати гуртожитку – зроблено якісний ремонт із заміною всіх комунікацій,

– йдеться в оголошенні.

Санвузол там окремий, є унітаз душова, бойлер. На кухні є плита, мийка та місце для холодильника. Житлова зона – зручне планування, розкладний диван або ліжко, шафа. У коридор є шафа для верхнього одягу. Після ремонту у квартирі ніхто не проживав. Її пропонують з меблями та технікою.

Розташування житла зручне, поруч транспорт, магазини, ТЦ, навчальні заклади.

Такий вигляд має найдешевша квартира Ужгорода / Фото OLX Нерухомість

Яка ціна найдорожчої квартири Ужгорода та що там усередині?

Найдорожча квартира в Ужгороді коштує 18 673 065 гривень. Це – помешкання в новобудові, розташованій у центрі міста. Площа житла – 146 квадратних метрів.

Квартира у новому житловому комплексі, має вигідне розташування для тих, хто цінує комфорт і зручність міського життя. Просторі та світлі кімнати створюють ідеальні умови для реалізації вашого інтер'єрного дизайну,

– йдеться в оголошенні.

Однак заселитися туди одразу не вийде, адже помешкання пусте. Основні характеристики квартири:

завершено 95% будівельних робіт: підведено всі комунікації (опалення, каналізація, електрика, вентиляція тощо);

сучасне планування з можливістю змінювати інтер'єр на свій смак;

вікна виходять на площу міської ради Ужгорода.

Щодо розташування, то є магазини, ТЦ, ресторани, кав'ярні на відстані до 500 метрів.

Такий вигляд має найдорожча квартира Ужгорода / Фото OLX Нерухомість