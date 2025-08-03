Про те від чого залежать ціни на нерухомість в Ужгороді, 24 Канал розповідає з посиланням на коментар рієлторки Галини Бучко Суспільному.
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Як ситуація на фронті впливає на ціну житла в Ужгороді?
За словами Галини Бучко, кожне загострення на фронті, у регіонах, що наближені до лінії бойових дій, викликає збільшення попиту на житло в Ужгороді, а це відповідно тягне за собою й підвищення цін.
Наприклад, за останній місяць чітко видно, як подорожчала оренда – доступні варіанти розібрали швидко, залишилися в основному дорожчі. Попит на купівлю також зріс. Хоча стрімкого стрибка цін поки не фіксують, рієлторка переконана, що він невдовзі буде.
Ситуація у країні впливає на ціни житла в Ужгороді / Фото Суспільного
Що ще впливає на ціну житла?
В Ужгороді нині активно розвивається будівництво – кількість нових житлових проєктів зросла майже вдвічі. Причому це стосується не лише обласного центру, а й усього регіону. Водночас поява нових об'єктів на ринку не завжди призводить до здешевлення нерухомості.
На вартість житла більше впливають якість будівництва, базова комплектація, локація й попит. Тобто навіть за зростання кількості проєктів ціни не падають, бо є значний попит і собівартість будівництва висока,
– пояснює Галина Бучко.
Щодо популярності типу житла, то все залежить від категорії покупців. Серед ВПО це житло, в яке можна одразу заселятися – з ремонтом, меблями та технікою.
До слова, на вторинному ринку вартість одного квадратного метра становить від 1 000 до 1 200 доларів. У новобудовах, які вже готові до заселення, ціни починаються від 1 300 і можуть доходити до 2 000 доларів за квадрат.