За останній місяць оренда подорожчала суттєво. Зростання цін на купівлю квартир відчувається, але воно не таке помітне, розповідає 24 Канал, посилаючись на Суспільне.

Зверніть увагу Ціни продовжують зростати: скільки зараз коштують квартири в Ужгороді

Скільки коштує оренда в Ужгороді?

"Після кожного загострення на фронті, особливо у прифронтових регіонах, ми спостерігаємо зростання попиту, а з ним – і зростання цін", – зазначила рієлторка Галина Бучко.

Ціни на оренду однокімнатної квартири в Ужгороді стартують від 12 тисяч гривень, але вартість може сягати і 20 тисяч. Двокімнатні коштують від 15 до 25 тисяч, трикімнатні – від 20 тисяч гривень. За квартири в новобудовах і з гарним ремонтом доведеться платити 650 доларів і вище.

Бюджетних варіантів фактично немає – за останній місяць усе розібрали. Попит високий, особливо через ситуацію в країні. Найбільший попит мають одно- та двокімнатні квартири. Люди звертають увагу на наявність газу, газове опалення, а також можливість жити з тваринами — таких квартир катастрофічно бракує,

– каже Галина Бучко.



Новобудови в Ужгороді / Фото Суспільного

Рієлторка також дала пораду, на що звертати увагу під час пошуку квартири в оренду. Насамперед потрібно цікавитися правом власності та наявністю реального власника.

Річ у тім, що багато власників зараз за кордоном, а оригіналів документів в Україні вони не залишають. Через те, що копію підробити дуже легко, шукачі житла можуть стати жертвами шахраїв.

"Тому найважливіше — це не економити на безпеці", – додала Галина Бучко.