Лідером за цінами на оренду в цьому сегменті є не Київ і навіть не Львів. Найвищі ціни були зафіксовані в Ужгороді, пише 24 Канал, посилаючись на аналітику OLX Нерухомості.
Цікаво Скільки треба віддати за двокімнатну квартиру у великих містах: ціни на вторинці
Які ціни на оренду в Ужгороді?
Середня ціна за оренду однокімнатної квартири становить 18,7 тисячі гривень. Для порівняння: у Львові – 17,4 тисячі гривень, у Києві – 16 тисяч гривень.
Очевидно, такі високі ціни на оренду в Ужгороді зумовлені відповідно високим попитом. А пропозицій там не так багато, як у Києві чи Львові.
Ціни на оренду однокімнатної квартир / Інфографіка OLX
За перше півріччя оренда плата за однокімнатну квартиру в Ужгороді подорожчала аж на 10%. Ціни за дво- та трикімнатні помешкання фактично такі ж, як у Львові, але водночас значно дешевші, ніж у Києві.
Наприклад, винаймати двокімнатну квартиру в Ужгороді коштує 20,8 тисячі гривень, а в Києві – 31 тисячі гривень. За трикімнатне помешкання в Ужгороді доведеться платити 22,8 тисячі гривень, а в Києві – аж 60 тисяч гривень.
Ціни на оренду трикімнатних квартир / Інфорграфіка OLX Нерухомості
Цікаво, що орендувати трикімнатну квартиру в Ужгороді стало дешевше. За перше півріччя середня вартість знизилася на 10%. Це, до слова, найвищий від'ємний показник по Україні.