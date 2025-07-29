Львів випереджає Київ за цінами на оренду однокімнатного житла, а Київ натомість – за вартістю дво- та трикімнатних помешкань. Про це свідчать дані OLX Нерухомості, розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу В Луцьку чи Рівному: де купувати квартиру буде дешевше

Скільки коштує оренда в Києві та Львові?

Ціни на оренду однокімнатних квартир зросли, але несуттєво. У Києві оренда подорожчала на 3%, а у Львові – на 4%. Ціни зараз такі:

Львів – 17,4 тисячі гривень;

Київ – 16 тисяч гривень.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.



Ціни на оренду однокімнатних квартир по Україні / Інфографіка OLX

Двокімнатні квартири подорожчали відчутніше: у Львові показник зростання становить +9%, а в Києві зафіксували аж +19%. Середня вартість оренди така:

Київ – 31 тисяча гривень;

Львів – 20,7 тисячі гривень.



Ціни на оренду двокімнатних квартир по Україні / Інфографіка OLX

Орендувати трикімнатні квартири у Львові стало дешевше – на 8%. У Києві середня вартість суттєво зросла – аж на 30%. Тепер ціни такі:

Київ – 60,2 тисячі гривень;

Львів – 23 тисячі гривень.

Ціни на оренду трикімнатних квартир по Україні / Інфографіка OLX

Варто зазначити, що загалом на ринку оренди Київ є лідером у рейтингу, щоправда, у сегменті однокімнатних квартир столицю випередив Ужгород. Там середня вартість становить 18,7 тисячі гривень.

Ужгород часто конкурує і зі Львовом, тому ці три міста стабільно входять у трійку найдорожчих за цінами на нерухомість.