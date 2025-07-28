Купувати квартиру на вторинному буде дешевше в Рівному. Дані OLX Нерухомості свідчать про те, що середня вартість там вища, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Несподіваний лідер: у якому місті найбільше подорожчали квартири в новобудовах за пів року

Які ціни на квартири в Рівному та Луцьку?

Однокімнатні квартири в обох містах подорожчали несуттєво, якщо порівнювати з іншими обласними центрами. Показник зростання в Рівному становить +6%, а в Луцьку аналітики зафіксували +3%. Середня вартість становить:

у Рівному – 36,5 тисячі доларів;

у Луцьку – 39,2 тисячі доларів.



Ціни на однокімнатне житло по Україні / Інфографіка OLX

У сегменті двокімнатних квартир більше зросла ціна в Луцьку – аж на 11%. Власне, це місто увійшло до трійки обласних центрів, де вартість зросла найбільше. В Рівному показник зростання становить 4%. Ціни на двокімнатні квартири такі:

у Рівному – 48 тисяч доларів;

у Луцьку – 54,5 тисячі доларів.



Ціни на двокімнатне житло по Україні / Інфографіка OLX

Трикімнатні квартири в Рівному подорожчали на 8%, а в Луцьку – на 2%. Ціни зараз такі:

у Рівному – 57 тисяч доларів;

у Луцьку – 66 тисяч доларів.



Ціни на трикімнатне житло по Україні / Інфографіка OLX

Варто зазначити, що ціни на вторинному ринку Рівного вищі, ніж у Хмельницькому. А Луцьк серед західних міст інколи ще випереджає Тернопіль.