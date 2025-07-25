Найбільше зростання цін зафіксовано в Києві – на 18%. Водночас найсуттєвіше ціни знизились у Чернігові, Харкові та Запоріжжі ціни суттєво знизилися. Про це свідчать результати дослідження OLX Нерухомості, пише 24 Канал.

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Які ціни на приватні будинки у великих містах?

Найдорожчим містом для купівлі будинку є Київ, де середня вартість становить 234 тисячі доларів. Львів – на другому місці, із ціною 185 тисяч доларів. Третю позицію посів Ужгород, де середня вартість становить 165 тисяч доларів.

Наступною у рейтингу буде Одеса, адже там купити будинок у середньому коштує 150 тисяч доларів. На четвертому місці – Чернівці із вартістю 125 тисяч доларів. П'ятірку замикає Івано-Франківськ, де середня ціна становить 120 тисяч доларів.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тисяч метрів квадратних. Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.



Як змінилися ціни на приватні будинки в Україні / Інфографіка OLX

Серед усіх західних міст ціни знизилися лише в Тернополі (-8%) та Хмельницькому (-3%). Середня вартість у цих містах становить 91 та 78 тисяч доларів відповідно.

Найнижчі ціни на приватні будинки – у Чернігові, де їх продають лише за 20 тисяч доларів. Серед бюджетних міст можна виокремити:

Дніпро – 50 тисяч доларів;

Кропивницький – 45,3 тисячі доларів;

Полтаву – 43 тисячі доларів.



Як змінився ринок за пів року / Інфографіка OLX

На думку аналітиків, більша зацікавленість покупців приватними будинками пов’язана з викликами воєнного часу. Покупці хочуть мати автономне житло десь на околиці великого міста.