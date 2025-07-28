Покупать квартиру на вторичке будет дешевле в Ровно. Данные OLX Недвижимости свидетельствуют о том, что средняя стоимость там выше, сообщает 24 Канал.
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Какие цены на квартиры в Ровно и Луцке?
Однокомнатные квартиры в обоих городах подорожали несущественно, если сравнивать с другими областными центрами. Показатель роста в Ровно составляет +6%, а в Луцке аналитики зафиксировали +3%. Средняя стоимость составляет:
- в Ровно – 36,5 тысячи долларов;
- в Луцке – 39,2 тысячи долларов.
Цены на однокомнатное жилье по Украине / Инфографика OLX
В сегменте двухкомнатных квартир больше выросла цена в Луцке – аж на 11%. Собственно, этот город вошел в тройку областных центров, где стоимость выросла больше всего. В Ровно показатель роста составляет 4%. Цены на двухкомнатные квартиры такие:
- в Ровно – 48 тысяч долларов;
- в Луцке – 54,5 тысячи долларов.
Цены на двухкомнатное жилье по Украине / Инфографика OLX
Трехкомнатные квартиры в Ровно подорожали на 8%, а в Луцке – на 2%. Цены сейчас такие:
- в Ровно – 57 тысяч долларов;
- в Луцке – 66 тысяч долларов.
Цены на трехкомнатное жилье по Украине / Инфографика OLX
Стоит отметить, что цены на вторичном рынке Ровно выше, чем в Хмельницком. А Луцк среди западных городов иногда еще опережает Тернополь.