Больше всего квадрат в новостройках подорожал в Одессе. Об этом свидетельствуют аналитические данные ЛУН за последние полгода, рассказывает 24 Канал.
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В каком городе квадратный метр подорожал больше всего?
В Одессе зафиксировали рост в цене на 16% – и это самый высокий показатель в Украине. Теперь квадратный метр на первичном рынке стоит в среднем 1 100 долларов.
Точная стоимость зависит от сегмента жилья и от его расположения. Цены по сегментам по состоянию на конец июля следующие:
- эконом – 700 долларов;
- комфорт – 900 долларов;
- бизнес – 1 170 долларов;
- премиум – 1650 долларов.
Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.
Как менялись цены в Одессе / Инфографика ЛУН
Актуальная средняя стоимость по районам:
- Пересыпский – 810 долларов;
- Хаджибейский – 850 долларов;
- Киевский – 950 долларов;
- Приморский – 1450 долларов.
Средняя цена за самую дешевую однокомнатную квартиру, по данным ЛУН, составляет 38,8 тысячи долларов. Бюджетное двухкомнатное жилье стоит около 65,6 тысячи долларов, а трехкомнатное жилье – 81,3 тысячи долларов.
Средняя стоимость самых дешевых однокомнатных квартир по Украине / Инфографика ЛУН
Теперь Одесса занимает четвертое место в рейтинге городов с самой дорогой первичной недвижимостью в Украине. Ее опережают только Киев, Львов и Ужгород. А замыкает пятерку Днепр, где средняя стоимость составляет почти так же – 1090 долларов.