Аналитики ЛУН приводят данные о том, сколько в среднем стоит самая дешевая квартира в новостройках по Украине. 24 Канал рассказывает, какие показатели на Западе по состоянию на конец июля.

Интересно Не Львов и не Ужгород: где больше всего подорожали вторичные квартиры на Западе

Сколько стоят самые дешевые однокомнатные квартиры?

Львов – 57,1 тысячи долларов ;

; Черновцы – 47,4 тысячи долларов;

Ужгород – 44,3 тысячи долларов;

Ровно – 44 тысячи долларов;

Луцк – 41,8 тысячи долларов;

Ивано-Франковск – 34,6 тысячи долларов;

Тернополь – 31,5 тысяч долларов;

Хмельницкий – 30 тысяч долларов.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

Какие цены на бюджетное двухкомнатное жилье?

Львов – 82,4 тысячи долларов;

Ужгород – 71,3 тысячи долларов;

Черновцы – 68 тысяч долларов;

Луцк – 66,5 тысяч долларов;

Ровно – 62,5 тысяч долларов;

Тернополь – 50,5 тысяч долларов

Ивано-Франковск – 49,7 тысяч долларов;

Хмельницкий – 44,5 тысяч долларов.



Новостройки во Львове / Фото OLX

Какая средняя стоимость трехкомнатных квартир?

Ужгород – 123 тысячи долларов;

Львов – 120 тысяч долларов;

Луцк – 85,7 тысяч долларов;

Черновцы – 85,2 тысячи долларов;

Ровно – 72,8 тысяч долларов;

Ивано-Франковск – 68 тысяч долларов;

Тернополь – 62,8 тысячи долларов;

Хмельницкий – 62,7 тысячи долларов.

Если сравнивать цены в самом дорогом городе по рейтингу со средней стоимостью в самом дешевом, то разница будет немалой. В Хмельницком цены на квартиры фактически вдвое ниже, чем во Львове и Ужгороде.