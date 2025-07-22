Квадратный метр в новостройках заметно снизился в Кропивницком Об этом свидетельствуют аналитические данные онлайн-платформы недвижимости ЛУН, сообщает 24 Канал.

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Сколько теперь стоит квадратный метр в Кропивницком

Средняя стоимость квадратного метра на первичке снизилась на 7%. Теперь квадрат в новостройках Кропивницкого стоит 1000 долларов.



Как изменилась стоимость квадратного метра за полгода / Инфографика ЛУН

Цена зависит от сегмента. Например, в классе комфорт средняя стоимость в июле – 940 долларов, а в классе бизнес – 1200 долларов.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тисяч метрів квадратних. Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.

По данным ЛУН, средняя стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры составляет 36,7 тысячи долларов. Если оформлять покупку по ипотечной программе "еОселя", то первый взнос составит 7 350 долларов.

Бюджетная двухкомнатная будет стоить около 64 тысячи долларов, а трехкомнатная – 97,8 тысячи долларов.



Как менялась стоимость квадратного метра в Кропивницком / Инфографика ЛУН

Вторым городом, где подешевел квадратный метр является Запорожье. Средняя стоимость снизилась на 5% и теперь составляет всего 610 долларов.