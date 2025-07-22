Квадратний метр у новобудовах найпомітніше знизився у Кропивницькому Про це свідчать аналітичні дані онлайн-платформи нерухомості ЛУН, повідомляє 24 Канал.

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Скільки тепер коштує квадратний метр у Кропивницькому

Середня вартість квадратного метра на первинці знизилася на 7%. Тепер квадрат у новобудовах Кропивницького коштує 1000 доларів.



Як змінилася вартість квадратного метра за пів року / Інфографіка ЛУН

Ціна залежить від сегмента. Наприклад, у класі комфорт середня вартість у липні – 940 доларів, а в класі бізнес – 1200 доларів.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тисяч метрів квадратних. Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.

За даними ЛУН, середня вартість найдешевшої однокімнатної квартири становить 36,7 тисячі доларів. Якщо оформлювати купівлю за іпотечною програмою "єОселя", то перший внесок становитиме 7 350 доларів.

Бюджетна двокімнатна коштуватиме близько 64 тисячі доларів, а трикімнатна – 97,8 тисячі доларів.



Як змінювалася вартість квадратного метра в Кропивницькому / Інфографіка ЛУН

Другим містом, де подешевшав квадратний метр є Запоріжжя. Середня вартість знизилася на 5% і тепер становить всього 610 доларів.