Львов опережает Киев по ценам на аренду однокомнатного жилья, а Киев зато – по стоимости двух- и трехкомнатных квартир. Об этом свидетельствуют данные OLX Недвижимости, рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание В Луцке или Ровно: где покупать квартиру будет дешевле

Сколько стоит аренда в Киеве и Львове?

Цены на аренду однокомнатных квартир выросли, но несущественно. В Киеве аренда подорожала на 3%, а во Львове – на 4%. Цены сейчас такие:

Львов – 17,4 тысячи гривен;

Киев – 16 тысяч гривен.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.



Цены на аренду однокомнатных квартир по Украине / Инфографика OLX

Двухкомнатные квартиры подорожали ощутимее: во Львове показатель роста составляет +9%, а в Киеве зафиксировали аж +19%. Средняя стоимость аренды такова:

Киев – 31 тысяча гривен;

Львов – 20,7 тысячи гривен.



Цены на аренду двухкомнатных квартир по Украине / Инфографика OLX

Арендовать трехкомнатные квартиры во Львове стало дешевле – на 8%. В Киеве средняя стоимость существенно выросла – аж на 30%. Теперь цены такие:

Киев – 60,2 тысячи гривен;

Львов – 23 тысячи гривен.

Цены на аренду трехкомнатных квартир по Украине / Инфографика OLX

Стоит отметить, что в целом на рынке аренды Киев является лидером в рейтинге, правда, в сегменте однокомнатных квартир столицу опередил Ужгород. Там средняя стоимость составляет 18,7 тысячи гривен.

Ужгород часто конкурирует и со Львовом, поэтому эти три города стабильно входят в тройку самых дорогих по ценам на недвижимость.