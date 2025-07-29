Найдорожчі двокімнатні квартири продають у Києві, а найдешевші – в Херсоні та Запоріжжя з огляду на безпекову ситуацію. Про це свідчать дані OLX Нерухомості, розповідає 24 Канал.

Цікаво Київ чи Львів: де орендувати квартиру зараз дорожче

Які ціни на двокімнатні квартири по Україні

Найдорожчі квартири

У Києві двокімнатне житло коштує в середньому 111 тисяч доларів. На другому місці – Львів, де середня вартість на вторинці становить 75 тисяч доларів. Третє місце посідає Ужгород із ціною 63 тисячі доларів.

Далі у списку йде Івано-Франківськ, де вторинні квартири продають приблизно за 58 тисяч доларів. А замикає п'ятірку Вінниця із середньою вартістю 57,8 тисячі доларів.

Також порівняно високі ціни на двокімнатне житло у Чернівцях (56,6 тисячі доларів), Тернополі (55 тисяч доларів), Одесі (55 тисяч доларів), Луцьку (54,5 тисячі доларів) та Черкасах (52 тисяч доларів).

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

"Золота середина"

До позначки 50 тисяч доларів "не дотягуються" Житомир і Рівне. Там середня вартість становить 49 та 48 тисяч доларів відповідно. Також до "золотої середини" можна віднести:

Хмельницький – 43,5 тисячі доларів;

Чернігів – 42,5 тисячі доларів;

Полтаву – 42 тисячі доларів;

Кропивницький – 38 тисяч доларів;

Дніпро – 37 тисяч доларів;

Харків – 34 тисячі доларів.



Ціни на двокімнатні квартири / Інфографіка OLX

Найдешевші квартири

У Херсоні – найнижча ціна по всій Україні. Середня вартість двокімнатних квартир становить 22,5 тисячі доларів. У Запоріжжі помешкання трішки дорожчі – 23 тисячі доларів.

Наступними у списку будуть Суми, де квартири продають у середньому за 25 тисяч доларів. А в Миколаєві, що є найдорожчим з-поміж цих міст, ціна за двокімнатне житло становить 27,5 тисячі доларів.